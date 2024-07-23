Сможет ли Харрис выиграть выборы президента США

Сможет ли Харрис выиграть выборы президента СШАЕсли она будет кандидатом от демпартии, то Трампу придется обновить избирательную стратегию
Вышедший 21 июля из президентской гонки США действующий глава государства Джо Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены. «Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заработать и выиграть эту номинацию, сделаю все, чтобы объединить демократическую партию и нашу страну, чтобы победить [экс-президента и кандидата от республиканцев] Дональда Трампа», – говорится в ответном официальном заявлении Харрис.
Впрочем, добровольный выход Байдена из гонки не гарантирует ей статуса нового кандидата от демпартии автоматически. Чтобы им стать, Харрис нужно получить большинство голосов рядовых делегатов съезда партии. Если этого не произойдет, будет второй тур, где к голосованию подключатся суперделегаты (высокопоставленные члены демократической партии). Ранее The New York Times сообщала, что номинирование может состояться в первую неделю августа, до официального съезда партии, который начнется 19 августа. На 22 июля об изменениях в этой процедуре и сроках сведений не было.
В пользу вице-президента Харрис высказались два ее основных потенциальных конкурента, о которых «Ведомости» писали накануне: губернаторы Мичигана Гретхен Уитмер и Калифорнии Гэвин Ньюсом. Кроме того, ее поддержал один из наиболее авторитетных демократов – Джеймс Клайберн. Именно его мнение сыграло весомую роль в победе самого Байдена на демократических праймериз в 2020 г. За Харрис также высказались кокусы (собрания) темнокожих и прогрессивных демократов в конгрессе – они входят в число самых влиятельных групп конгрессменов. При этом на момент написания текста ни один представитель из числа руководства партии, включая ее лидеров в палате и сенате – Хакима Джеффриса и Чака Шумера соответственно, – не высказался прямо в поддержку вице-президента.
Помимо получения номинации перед Харрис встанет задача получить доступ к средствам, собранным Байденом во время его пребывания в президентской гонке. По последним данным FEC, на счетах его штаба в июне было $95,9 млн. Пока не ясно, в каком объеме и когда Харрис сможет получить доступ к ним. Ситуация может серьезно запутаться, если она не выиграет номинацию. По данным избирательного штаба демократов, через несколько часов после выхода Байдена из гонки кампания Харрис собрала $49,6 млн.
Пока Харрис кажется наиболее возможным преемником Байдена на выборах, считает руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Но гарантировать ее номинацию пока нельзя, говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Сейчас в демпартии продолжается торг, и именно поэтому никто из ее фактических лидеров, кроме Байдена, пока не высказался в поддержку Харрис. Американист не исключил рассмотрения других претендентов на замену Байдену, например бывшую первую леди Мишель Обаму (она отрицала наличие у себя президентских амбиций. – «Ведомости»).
Преодолев вызовы, связанные с номинацией, Харрис практически сразу столкнется с кандидатом от республиканцев Трампом, который уже заявил, что справиться с ней будет «еще проще», чем с Байденом. Хотя, по данным Real Clear Politics на 18 июля, на гипотетических выборах Трамп опережает Харрис лишь на 1,7 п. п.: 48% против 46,3%. Аналогичный опрос показывал, что отставание Байдена от экс-президента было больше и составляло 3 п. п.: 47,7% против 44,7%.
Что известно о Харрис
Харрис родилась в 1964 г. в семье иммигрантов из Индии и с Ямайки. Окончила юридический колледж при Калифорнийском университете и работала в прокуратуре. В 2003 г. выиграла выборы на должность окружного прокурора, а в 2010 г. выиграла выборы генпрокурора Калифорнии. Она успешно переизбралась на эту должность в 2014 г. В 2011 г. Трамп перечислил в ее поддержку $5000. В 2017 г. Харрис стала сенатором от Калифорнии. В 2019 г. участвовала в праймериз демпартии перед президентскими выборами 2020 г., но вскоре покинула гонку.
Как сообщает телеканал NBC News, команда Трампа несколько недель готовилась к возможному вступлению Харрис в президентскую гонку. Предполагается, что ее будут критиковать за миграционный кризис на южной границе США, так как именно вице-президента Байден назначил ответственной за урегулирование этого вопроса.
Но Ярыгин полагает, что если Харрис станет кандидатом, то Трампу и его окружению будет трудно использовать против нее те же приемы, что и против Байдена. «Проблемы на границе – не личный провал Харрис, они были актуальны как минимум при трех последних президентских администрациях, включая Трампа», – объясняет эксперт.
У Харрис есть и преимущества, которыми не могли похвастаться ни Байден, ни Трамп, добавляет Минченко. Главное – сравнительно молодой возраст и этот фактор может сыграть в ее пользу, согласился Ярыгин.
Наверняка Трамп попытается обратить внимание и на высокий уровень арестов темнокожих в Калифорнии во время ее работы там генпрокурором (с 2011 по 2017 г. – «Ведомости»), чтобы подточить тем самым поддержку Харрис среди афроамериканцев, говорит Минченко.
Для успешного парирования критики Харрис важно выбрать себе подходящего вице-президента, отмечает Ярыгин. По данным Axios, на это место могут претендовать среди прочих сенатор от Аризоны Марк Келли и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Оба представители колеблющихся штатов (где шансы на победу республиканца и демократа равны), где, по сути, и определится будущий президент.
«Трамп пока сохраняет преимущество, но с выбором более молодого кандидата – демократа и приближением голосования оно может сокращаться», – резюмировал Ярыгин.