Сможет ли Харрис выиграть выборы президента США

В пользу вице-президента Харрис высказались два ее основных потенциальных конкурента, о которых «Ведомости» писали накануне: губернаторы Мичигана Гретхен Уитмер и Калифорнии Гэвин Ньюсом. Кроме того, ее поддержал один из наиболее авторитетных демократов – Джеймс Клайберн. Именно его мнение сыграло весомую роль в победе самого Байдена на демократических праймериз в 2020 г. За Харрис также высказались кокусы (собрания) темнокожих и прогрессивных демократов в конгрессе – они входят в число самых влиятельных групп конгрессменов. При этом на момент написания текста ни один представитель из числа руководства партии, включая ее лидеров в палате и сенате – Хакима Джеффриса и Чака Шумера соответственно, – не высказался прямо в поддержку вице-президента.