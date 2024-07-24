Владимир Путин провел совещание, посвященное новым регионам

Владимир Путин провел совещание, посвященное новым регионамВ 2023 году на программу развития этих четырех субъектов было выделено 1,26 трлн рублей
Владимир Путин в Кремле провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ. На совещании президент заявил, что оно посвящено интеграции четырех регионов в единое правовое, культурное, образовательное пространство нашей страны. Он подчеркнул, что у жителей Донбасса и Новороссии должны быть «достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее». При этом приоритетная задача – это вопросы безопасности, но нужно ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить дома, социальные и транспортные объекты.
К 2030 г. поставлена цель, чтобы четыре региона достигли «общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей», сказал Путин. Для этого реализуется комплексная программа социально-экономического развития четырех регионов, сказал Путин. «В 2023 г. из всех источников было выделено на эти цели более 1,26 млрд руб. У нас солидные цифры запланированы до 2025 и 2030 гг.», – сказал Путин.
В работе по реализации программы участвуют федеральные ведомства, 26 госкомпаний, а также 82 региона, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами. Путин заявил, что «все страна, миллионы людей» поддерживают Донбасс и Новороссию и помогают им «наладить мирную, благополучную жизнь». С 2022 г. работы выполнены более чем на 19 000 различных объектах, сказал Путин: «Федеральными заказчиками завершены работы на 11 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры, спорта и так далее». По его словам, было отремонтировано более 3000 км дорог, открыто более 500 банковских отделений и офисов.
Путин заявил, что нужно максимально задействовать в работе и собственные ресурсы каждого региона, вовлекать в хозяйственный оборот землю и имущество на «понятных правилах». «И разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов – сделать это уже в текущем году. Если нужно, предусмотреть для них упрощенный доступ к тем или иным инструментам поддержки», – заявил Путин.
В ходе совещания на связи по ВКС были несколько объектов, которые построены или восстановлены. Был проведен капремонт в Краснодонском родильном доме в ЛНР, регионом-шефом была Тюменская область. В больнице интенсивного лечения в Мариуполе также сделали ремонт. Был открыт филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны России, участок автомобильной дороги Новотроицкое - Чаплинка в Херсонской области и молодежный образовательный центр «Маяк» в Бердянске Запорожской области.
В совещании приняли участие первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов и другие члены кабмина. Кроме того, в совещании участвуют директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, а также главы новых регионов.