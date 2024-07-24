Владимир Путин провел совещание, посвященное новым регионам

В работе по реализации программы участвуют федеральные ведомства, 26 госкомпаний, а также 82 региона, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами. Путин заявил, что «все страна, миллионы людей» поддерживают Донбасс и Новороссию и помогают им «наладить мирную, благополучную жизнь». С 2022 г. работы выполнены более чем на 19 000 различных объектах, сказал Путин: «Федеральными заказчиками завершены работы на 11 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры, спорта и так далее». По его словам, было отремонтировано более 3000 км дорог, открыто более 500 банковских отделений и офисов.