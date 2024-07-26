Шишки раздора: как Госдума обсуждала запрет свободного сбора кедровых орехов

Нина Останина (КПРФ) сослалась на Лесной кодекс, в ст. 11 которого говорится, что люди имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять сбор «дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лестных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов». Останина заявила, что для жителей Хакасии и Тувы сезон сбора орехов дает возможность «хотя бы как-то выжить» и «на обучение детей за проданные вот эти орехи деньги выручить». Поэтому она поинтересовалась, в каких объемах и в какие сроки граждане смогут собирать орехи.