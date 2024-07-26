Шишки раздора: как Госдума обсуждала запрет свободного сбора кедровых орехов

Шишки раздора: как Госдума обсуждала запрет свободного сбора кедровых ореховЗаконопроект поддержали «Единая Россия» и «Новые люди», остальные партии проголосовали против
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет правила сбора кедрового ореха. Он был внесен 27 сентября 2023 г. Инициатива вызвала большой резонанс среди депутатов. Александр Щербаков («Единая Россия»), представлявший проект, рассказал, что кедровый орех «является ценным пищевым ресурсом и имеет высокий экспортный потенциал» – многие его перепродают коммерческим компаниям, а те поставляют его за рубеж. По его подсчетам, на экспорт уходит где-то от 50 до 90%.
«В результате орехов не хватает людям и лесным животным», – был обеспокоен депутат. Целью законопроекта стало обеспечение переработки «всего кедрового ореха внутри страны».
Заготовка орехов составляет «значительную часть доходов сельского населения», говорил Щербаков, поэтому и надо регулировать этот вопрос. К тому же правительство 1 августа 2023 г. внесло кедровый орех в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, за контрабанду которого предусмотрено уголовное наказание.
Согласно поправкам в Лесной кодекс, теперь места для заготовки кедрового ореха гражданами для собственных нужд, сроки и разрешенные объемы заготовки орехов ежегодно устанавливаются актами органов исполнительной власти регионов. Также участниками аукционов по аренде лесных участков для заготовки лесных ресурсов (и лекарственных растений) могут быть только предприниматели, владеющие соответствующей инфраструктурой.
Выступление Щербакова вызвало ажиотаж. Депутат Алексей Корниенко (КПРФ) поинтересовался, сколько предприятий на Дальнем Востоке имеет инфраструктуру для переработки кедрового ореха. Щербаков ответить затруднился, но сказал, что «точно знает, что в Ханкайском районе Приморского края таких предприятий несколько». По его словам, такие предприятия готовы принимать товар у населения и его перерабатывать.
Нина Останина (КПРФ) сослалась на Лесной кодекс, в ст. 11 которого говорится, что люди имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять сбор «дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лестных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов». Останина заявила, что для жителей Хакасии и Тувы сезон сбора орехов дает возможность «хотя бы как-то выжить» и «на обучение детей за проданные вот эти орехи деньги выручить». Поэтому она поинтересовалась, в каких объемах и в какие сроки граждане смогут собирать орехи.
Щербаков ответил, что для граждан «заградительных мер для доступа в лес» не предусматривается. Депутат Евгений Марков (ЛДПР), в свою очередь, честно сформулировал, для чего нужен закон: чтобы соблюсти «права тех компаний, которые осознанно берут в аренду лесные участки для сбора кедрового ореха, куда на сегодняшний день, к сожалению, нет возможности запретить приезжать гражданам».
Олег Нилов («Справедливая Россия») заявил, что надо прописать в законе предельный объем и границы сбора орехов для компаний. Щербаков вновь ответил, что ни о каких заградительных мерах речи не идет. Он также сообщил о том, что беспокоится об урожайности ореха. А дальше неожиданно переключился на кабанов и тигров.
«У нас, допустим, в Приморском крае на сегодняшний момент до 70% упало поголовье кабана, который является естественной пищей для тигров, тигры начали выходить в населенные пункты, соответственно, здесь и нападают и на человека, и на домашних животных. Это ведь очень серьезно», – сказал Щербаков, видимо имея в виду, что кабанам не хватает орехов, а тиграм – кабанов.
Марков же заявил, что государственно-правовое управление президента в своем отзыве просит ориентироваться на положительный отзыв правительства, но с рядом замечаний.
Юрий Григорьев («Справедливая Россия») считает, что из законопроекта надо исключить ограничения по сбору орехов и лекарственных трав для физических лиц, поскольку они собирают не так много орехов и трав. В лес «как ходили, так и будем ходить», просто для собственных нужд будет «определенная какая-то норма», пытался оправдаться Щербаков.
После этого начались не менее бурные выступления по этой теме. Михаил Делягин («Справедливая Россия») заявил, что Лесной кодекс и так регламентирует право регионов определять порядок «освоения лесных ресурсов».
Действительно, по Лесному кодексу регионы регулируют порядок и нормативы заготовки гражданами древесины, пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд. Кроме того, в законе нет понятия «объекты инфраструктуры, предназначенные для производства пищевых лесных ресурсов», отметил Делягин: «Боевые действия, и нужно улучшать людям жизнь, а мы им жизнь отягощаем, потому что там кабанчикам плохо».
Олег Леонов («Новые люди») с иронией заметил: «Коллеги, которые его [законопроект] разрабатывали, говорят, что он не носит запретительного характера. Но если он не носит запретительного характера, зачем тогда его принимать?» Затем он рассказал, что все сибиряки знают, что в местных деревнях жители никогда не говорят: «Я пошел заготавливать кедровый орех». Все говорят: «Я пошел за шишкой».
Коммунист Олег Михайлов заявил, что нет необходимости принимать законопроект и ссылаться на правительство: «Если завтра правительство будет вносить какие-то конкретные виды ресурсов, конкретные ягоды или грибы в этот перечень, мы будем каждый раз с вами принимать поправки к этому закону?»
По словам Нилова из «Справедливой России», инициатива выгодна скупщикам и переработчикам кедрового ореха, которые решили не платить гражданам: «Они хотят заставить их батрачить». Завершил же свое выступление Нилов тем, что «леса, так же как реки, озера и моря, принадлежат народу», а если голосовать за такую инициативу, то надо смотреть, «на какой кедр будут поднимать, в том числе и вас».
ЛДПР также не поддержит законопроект, сказал депутат Алексей Диденко. По его словам, на заготовки приезжают «очень часто мигранты, китайцы там и кого только нет», а у местных же «отбирают жилу золотую единственную».
Зариф Байгускаров («Единая Россия») заявил, что сейчас недобросовестные предприниматели создают бригады, которые собирают кедровый орех, не давая заготавливать орехи местным жителям. При этом они портят деревья, доходы же от экспорта получает «кучка людей», но «не простое, не местное население». Поэтому законопроект предлагает определить места и сроки сбора ореха, указывает он.
В итоге за законопроект проголосовало 296 депутатов, против – 98. Поддержали законопроект «Единая Россия» и Новые люди». Против проголосовали КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР (депутат Рифат Шайхутдинов проголосовал «за»).