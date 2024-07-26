С 2022 года почти 500 фирм коснулись вторичные санкции США за связи с Россией

Под вторичные санкции США за связи с Россией с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. и до конца первого полугодия 2024 г. подпали 494 компании из 57 стран. Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам. В топ-5 юрисдикций по числу подпавших под рестрикции компаний три «дружественные» и две «недружественные». Это следует из расчетов директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, которыми он поделился с «Ведомостями».