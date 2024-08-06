Многолетний премьер Бангладеш ушла в отставку из-за массовых протестов

Многолетний премьер Бангладеш ушла в отставку из-за массовых протестовСозданием временного правительства занялись военные, угроз АЭС «Руппур» нет
Находившаяся у власти непрерывно с 2009 г. премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина 5 августа подала в отставку на фоне идущих в стране массовых протестов и покинула страну. Как передают CNN-News18 и Dhaka Tribune, ее уход подтвердили министр внутренних дел Асадуззаман Хан и начальник штаба армии генерал Вакер-Уз-Заман в обращении к нации.
По словам Вакер-Уз-Замана, «после плодотворного обсуждения со всеми политическими партиями» было принято решение сформировать в стране временное правительство. «Пожалуйста, продолжайте верить в армию, мы рассмотрим все ваши требования и восстановим мир в стране», – сказал представитель вооруженных сил, пообещав расследовать смерти протестующих.
Среди участников дискуссий при этом были упомянуты главная оппозиционная сила – правоцентристская Националистическая партия Бангладеш (BNP), бойкотировавшая парламентские выборы в январе 2024 г., а также правая «Джатья» и «Исламский конгресс Бангладеш». Кроме того, Вакер-Уз-Заман анонсировал встречу с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.
Как передает телеканал NDTV, сама Хасина улетела в Индию и приземлилась на базе ВВС Индии в Газиабаде, в 40 км от Дели. По данным портала Hindu, она планирует попросить убежище в Великобритании: у сопровождающей ее сестры Реханы британское гражданство, а племянница экс-премьера Тюлип Сиддик – депутат от правящей лейбористской партии. «Би-би-си» называет ключевой фигурой, повлиявшей на решение Хасины уйти, ее сына и советника Саджиба Вазеда Джоя.
Утверждается, что 76-летняя Шейх Хасина хотела записать речь перед своим отлетом, но ей этого сделать не дали. Хасина покинула страну после начала штурма ее резиденции «Ганобхабана». Вскоре протестующие смогли попасть туда и в парламент страны, подожгли центральный офис левоцентристской партии Хасины «Авами лиг» («Народная лига»). Группа протестующих попыталась разбить кувалдой открытый в ноябре 2023 г. памятник ее отцу Муджибуру Рахману – первому президенту страны, погибшему с женой и тремя сыновьями в результате военного переворота в 1975 г. Хасина тогда была в Германии, и расследование тех событий было проведено лишь с ее приходом к власти.
Кто такая Шейх Хасина
76-летняя Шейх Хасина – дочь первого президента Муджибура Рахмана (занял пост в год провозглашения независимости страны от Пакистана, 1971 г.), которого в стране считают «отцом нации». Они представляют левоцентристскую партию «Авами лиг» («Народная лига»), запрещенную в стране после убийства Рахмана, а Хасине пришлось до начала 1980-х гг. жить в эмиграции в Индии. Пост премьера Бангладеш она занимала дважды – в 1996–2001 гг. и с 2009 г. до нынешнего отказа от власти. Между этими сроками ей были предъявлены коррупционные обвинения, и год она провела в тюрьме, после чего ее отпустили на лечение в США. Последний срок Хасины начался в январе 2024 г. по итогам парламентских выборов, где «Авами лиг» обеспечила себе 224 мандата из 300 мест при явке в 41%. Но BNP бойкотировала те выборы из-за отказа Хасины уйти в отставку и назначить техническое правительство на время предвыборной кампании. За годы своего правления Хасина пережила около 20 покушений.
Изначально на 5 августа недовольные курсом правительства активисты «Студенческого движения против дискриминации» анонсировали «большой поход» на столицу страны Дакку. 4 августа в столкновениях демонстрантов и полиции погибло до 100 человек, 5 августа – еще минимум 56 человек. Правительство ввело ряд ограничений: бессрочный комендантский час в стране с 18.00, несколько выходных, а также отключило мобильный интернет. Но все это не помогло предотвратить новые протесты.
Всего в ходе летних беспорядков в Бангладеш погибло не меньше 300 человек, передает AFP.
Вторая волна массовых акций в Бангладеш началась 3 августа. Отправной точкой стало возвращение систем квотирования для родственников ветеранов войны за независимость 1971 г. при трудоустройстве на госслужбу. Тогда сотни студентов вышли на улицы, посчитав дискриминацией возвращение отмененных в 2018 г. правил. Помимо родственников ветеранов, квоты закреплялись за национальными, религиозными меньшинствами и жителями округов с недостаточным представительством инвалидов. Протестующих волновали трудности с поиском работы: из 170 млн бангладешцев почти 32 млн не имеют заработка или профобразования.
Протестующие считали, что система квот поощряет сторонников премьера. 21 июля они одержали победу в правовом поле: Верховный суд постановил, что квоты для родственников ветеранов нужно сократить с 30 до 7%, а остальные 93% мест распределять по профпригодности. Но требования к премьеру уйти в отставку из-за провала борьбы с безработицей остались. По данным индийской The Daily Star, за все время протестов арестовано было до 10 000 человек.
АЭС – интерес России в Бангладеш
Крупнейший российско-бангладешский проект – строительство двухблочной АЭС «Руппур» в 160 км от Дакки стоимостью $12,65 млрд – уже находится завершающей стадии. Как заверили «Ведомости» в «Росатоме», сотрудники «Росатома», занятые на строительстве АЭС, находятся в безопасности и продолжают работу, а станции ничего не угрожает. Всего сейчас в Бангладеш находится более 5000 граждан России. «Ведомости» направили запрос в посольство России в Дакке.
Оппозиция обвиняла Хасину в том, что она с конца 2000-х гг. установила в стране де-факто военную диктатуру. При этом Бангладеш под руководством Хасины показала быстрый экономический рост (по данным МВФ, по итогам 2023 г. ВВП страны вырос на 6%), а уровень бедности упал с 32% в 2010 г. до 19% в 2022 г.
В отставке премьера Бангладеш следует искать внутренние, а не внешние причины, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Дальнейшее развитие событий зависит от того, кто придет к власти. При этом для Бангладеш Россия – не приоритет во внешней политике, большее значение для страны имеют Индия, которая рассматривает страну как свое ближнее зарубежье, и Китай.
Отставка Хасины, о которой объявили стремящиеся взять ситуацию под контроль военные, была вызвана ее неспособностью контролировать положение в стране, говорит сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Мария Савищева. Теперь шансы прийти к власти имеет оппозиционная BNP, но пока остается непонятным, удастся ли ей заручиться поддержкой электората, отмечает эксперт. Кроме того, хотя военные в этом кризисе играют балансирующую роль, ни одна фракция не может похвастаться их верностью, отмечает Савищева.
По словам ведущего научного сотрудника Института Китая и современной Азии Владимира Сотникова, ситуация в Бангладеш зависит от военных: армия вполне может ввести чрезвычайное положение и объявить себя единственным гарантом безопасности, допускает эксперт. Что же до строящейся совместно с Россией АЭС, при военных у власти сроки ее возведения могут перенести «вправо». «Но при этом соглашение «Росатома» и властей Бангладеш вряд ли отменят: в таких контрактах обычно есть параграф о форс-мажоре, Дакка уже внесла предоплату и этот проект обеспечивает рабочие места местным», – подытожил Сотников.
В подготовке статьи участвовал Александр Волобуев