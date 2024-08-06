Многолетний премьер Бангладеш ушла в отставку из-за массовых протестов

Кто такая Шейх Хасина

76-летняя Шейх Хасина – дочь первого президента Муджибура Рахмана (занял пост в год провозглашения независимости страны от Пакистана, 1971 г.), которого в стране считают «отцом нации». Они представляют левоцентристскую партию «Авами лиг» («Народная лига»), запрещенную в стране после убийства Рахмана, а Хасине пришлось до начала 1980-х гг. жить в эмиграции в Индии. Пост премьера Бангладеш она занимала дважды – в 1996–2001 гг. и с 2009 г. до нынешнего отказа от власти. Между этими сроками ей были предъявлены коррупционные обвинения, и год она провела в тюрьме, после чего ее отпустили на лечение в США. Последний срок Хасины начался в январе 2024 г. по итогам парламентских выборов, где «Авами лиг» обеспечила себе 224 мандата из 300 мест при явке в 41%. Но BNP бойкотировала те выборы из-за отказа Хасины уйти в отставку и назначить техническое правительство на время предвыборной кампании. За годы своего правления Хасина пережила около 20 покушений.