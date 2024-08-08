КПРФ и ЛДПР выставят по 20 000 наблюдателей на выборы

Цифра в 20 000 наблюдателей для оппозиционной партии – значительная, сравнимая с количеством участковых избирательных комиссий, вовлеченных в этот ЕДГ, считает профессиональный наблюдатель Иван Шукшин. «Если смотреть на это просто как на число наблюдателей, то оно меня радует, но, скорее всего, будет большая проблема с качеством и обучением этих наблюдателей», – добавил он. Дело в том, что одна из ведущих организаций, занимавшаяся ранее наблюдением за выборами, «Голос», – признана иноагентом, пояснил Шукшин.