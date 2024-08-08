КПРФ и ЛДПР выставят по 20 000 наблюдателей на выборы

КПРФ и ЛДПР выставят по 20 000 наблюдателей на выборыДаже суммарно это вдвое меньше десанта «Единой России»
До единого дня голосования (ЕДГ), назначенного на 8 сентября, остался ровно месяц. Представители партий парламентской оппозиции рассказали «Ведомостям» о том, как они планируют организовать наблюдение на предстоящих выборах.
Ожидается, что будет открыто порядка 45 000 избирательных участков, сообщил «Ведомостям» представитель Центризбиркома. На каждом из них партия, участвующая в выборах, может выставить по два наблюдателя.
КПРФ выставит порядка 25 000 наблюдателей, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Основное внимание будет уделяться крупным, многоуровневым кампаниям, например как в Хабаровском крае, Тульской и Брянской областях, пояснил он. Упор коммунисты сделают на последние два дня голосования (в ходе этого ЕДГ в разных регионах количество дней голосования варьируется от одного до трех), но и в первый день КПРФ постарается выставить хотя бы одного наблюдателя на участок, уточнил Афонин.
ЛДПР выставит 20 000 наблюдателей на выборах всех уровней, а среди регионов особого внимания – Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Хабаровский край, сообщила «Ведомостям» руководитель пресс-службы партии Элеонора Ковшар. Наблюдатели ЛДПР будут работать все дни голосования с момента открытия до завершения подсчета голосов и подписания протоколов.
В «Справедливой России» точное число наблюдателей на ЕДГ-2024 не назвали, уточнив лишь, что сейчас ведется их обучение. По словам представителя партийной пресс-службы, предполагается, что наблюдатели будут работать все дни голосования, но «Справедливая Россия» будет свой электорат призывать голосовать именно в воскресенье, «чтобы минимизировать риски махинаций на участках».
«Новые люди» на запрос «Ведомостей» не ответили.
«Единая Россия» традиционно планирует выбрать всю квоту на наблюдателей. Как сообщал 6 августа замсекретаря генсовета Сергей Перминов, партия выставит более 80 000 человек. Это необходимо для того, чтобы подтвердить легитимность результатов голосования, пояснял он.
Цифра в 20 000 наблюдателей для оппозиционной партии – значительная, сравнимая с количеством участковых избирательных комиссий, вовлеченных в этот ЕДГ, считает профессиональный наблюдатель Иван Шукшин. «Если смотреть на это просто как на число наблюдателей, то оно меня радует, но, скорее всего, будет большая проблема с качеством и обучением этих наблюдателей», – добавил он. Дело в том, что одна из ведущих организаций, занимавшаяся ранее наблюдением за выборами, «Голос», – признана иноагентом, пояснил Шукшин.
Даже когда выборы были более конкурентными, а голосование проходило в один день, системные оппозиционные партии не были способны закрыть наблюдением большую часть избирательных участков, говорит электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. Плотное покрытие наблюдением случалось лишь в округах, где выдвигался ресурсный и мотивированный кандидат, озвучиваемые масштабные цифры наблюдения не соответствовали действительности даже тогда, вспоминает эксперт.
Сейчас же из-за отсутствия конкуренции в большинстве избирательных кампаний необходимость в тотальном наблюдении фактически отсутствует. Кроме того, продолжает он, из-за многодневного голосования и различных ограничений для наблюдателей это требовало бы кратно больше ресурсов.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что партии стали меньше уделять внимания наблюдателям из-за дистанционного электронного голосования и так называемой «консолидации вокруг флага». «Сегодня наблюдатели – это в большей степени тимбилдинг, нежели контроль», – добавил политолог.