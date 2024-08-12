Госсовет становится ключевой площадкой продвижения региональных интересов

Госсовет становится ключевой площадкой продвижения региональных интересовЭтот тренд будет значительно влиять на политику субъектов в 2024–2026 годах, считают эксперты
Госсовет становится ключевой площадкой координации региональных усилий по реализации федеральных программ развития. К такому выводу пришли эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», с которым ознакомились «Ведомости». Этому, по мнению политологов, способствует, в частности, назначение на должность секретаря Госсовета Алексея Дюмина, который в мае стал помощником президента, курирующим этот орган.
Владимир Путин назначил Дюмина на должность секретаря Госсовета 28 мая. А 22 июля президент своим указом увеличил число комиссий в Госсовете с 18 до 21. В докладе обращают внимание, что сразу две комиссии возглавили врио губернатора, которые были заместителями Дюмина во время его губернаторства в Тульской области: врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев (возглавил комиссию «Промышленность» – как прежде сам Дюмин) и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев (возглавил комиссию «Физкультура и спорт»).
Главным направлением работы комиссий в настоящее время должна стать подготовка новых нацпроектов к 1 сентября, говорил Дюмин в ходе установочного совещания с председателями комиссий 24 июля. В нем также принимал участие заместитель руководителя администрации президента по экономике Максим Орешкин (см. «Ведомости» от 25 июля). Для достижения семи национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., обозначенных в майском указе, Путин поручил правительству при участии Госсовета к 1 сентября представить блок проектов.
Какие комиссии входят в состав Госсовета?
«Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» (председатель – губернатор Севастополя Михаил Развожаев), «Кадры» (возглавляет калужский губернатор Владислав Шапша), «Международная кооперация и экспорт» (возглавил глава Архангельской области Александр Цыбульский), «Северный морской путь и Арктика» (губернатор Мурманской области Андрей Чибис), «Технологическое лидерство» (губернатор Красноярского края Михаил Котюков), «Эффективная и конкурентная экономика» (губернатор Рязанской области Павел Малков), «Туризм» (губернатор Приморского края Олег Кожемяко), «Физическая культура и спорт» (Дмитрий Миляев), «Инфраструктура для жизни» (глава Татарстана Рустам Минниханов) «Молодежь и дети» (глава ЯНАО Дмитрий Артюхов), «Продолжительная и активная жизнь» (губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский), «Экологическое благополучие» (губернатор Нижегородской области Глеб Никитин), «Экономика данных» (губернатор Московской области Андрей Воробьев), «Эффективная транспортная система» (глава Бурятии Алексей Цыденов), «Семья» (губернатор Новгородской области Андрей Никитин), «Государственное и муниципальное управление» (мэр Москвы Сергей Собянин), «Инвестиции» (глава Сахалина Валерий Лимаренко), «Промышленность» (Вячеслав Федорищев), «Сельское хозяйство» (губернатор Ставрополья Владимир Владимиров), «Экономика и финансы» (губернатор Челябинской области Алексей Текслер), «Энергетика» (глава Якутии Айсен Николаев).
Рост значимости Госсовета как площадки лоббирования региональных интересов в контексте реализации нацпроектов станет одним из факторов, который будет влиять на региональную политику в 2024–2026 гг., следует из текста доклада. Но расценивать Госсовет как социальный лифт для губернаторов – преувеличение, отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков: «Переход губернаторов на ту или иную позицию зависит не [только] от того, насколько интересно они выступают на площадке Госсовета», – пояснил он.
Вряд ли именно у губернаторов будет какая-то самостоятельная роль в рамках очередной перезагрузки Госсовета, один из смыслов которой связан с его привязкой к работе федерального правительства по реализации нацпроектов, сказал «Ведомостям» вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. В этом случае они являются скорее исполнителями, уточнил он. «Возможно, лишь главы профильных комиссий смогут заявить свои инициативы, чтобы оправдать полученный статус», – добавил Туровский.
«Комиссии обязаны не только отвечать перед главой государства за свой регион, но и выражать консолидированное мнение всех субъектов, формировать единую позицию и определять оптимальные для регионов решения», – говорил Дюмин 24 июля. По его словам, общая задача Госсовета – представлять президенту «полную картину того, что происходит на земле». Свою же личную задачу он определил так: «Помогать вам отстаивать интересы регионов и обеспечивать необходимую поддержку для достижения целей».