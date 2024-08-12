Госсовет становится ключевой площадкой продвижения региональных интересов

«Комиссии обязаны не только отвечать перед главой государства за свой регион, но и выражать консолидированное мнение всех субъектов, формировать единую позицию и определять оптимальные для регионов решения», – говорил Дюмин 24 июля. По его словам, общая задача Госсовета – представлять президенту «полную картину того, что происходит на земле». Свою же личную задачу он определил так: «Помогать вам отстаивать интересы регионов и обеспечивать необходимую поддержку для достижения целей».