Как Запад отреагировал на режим КТО в приграничных районах России

«Ранее власти Курска сообщили, что 13 человек получили ранения в городе после того, как обломки уничтоженной украинской ракеты упали на девятиэтажный жилой дом. На снимке, опубликованном мэром Курска, видно пламя, поднимающееся из разрушенного жилого дома, окруженного обугленными обломками. Неясно, есть ли дальнейшие разрушения. Москва и Киев редко раскрывают полную информацию об ущербе, нанесенном в результате атак на них, за исключением случаев, когда есть раненые или повреждены жилые дома».