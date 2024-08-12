Как Запад отреагировал на режим КТО в приграничных районах России

Как Запад отреагировал на режим КТО в приграничных районах РоссииПо мнению зарубежных СМИ, он сдерживает панику среди населения
10 августа в трех российских регионах – Брянской, Белгородской и Курской областях – был введен режим контртеррористической операции (КТО). Он предполагает, в том числе, досмотр транспорта, усиление охраны объектов, запрет на продажу алкоголя, а также возможность беспрепятственного проникновения силовиков в помещения.
Режим объявлен на фоне атаки украинской армии на Курскую область 6 августа. Западные военные эксперты и наблюдатели отмечают, что российские власти преуменьшают серьезность ситуации. По их мнению, в трех регионах введен режим КТО, а не военное положение, чтобы предотвратить панику среди населения.
Также зарубежные СМИ пишут о самом Курске. В ночь на 11 августа областной центр подвергся ракетной атаке. Сбитая ПВО ракета упала на девятиэтажный дом и вызвала пожар. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, но позже их количество выросло до 15. По последним данным, погибших нет.
«Россия в субботу объявила об усилении мер безопасности в приграничном районе Курска, где вторжение украинских войск на этой неделе застало российские войска врасплох и обнажило уязвимые места».
«Ранее власти Курска сообщили, что 13 человек получили ранения в городе после того, как обломки уничтоженной украинской ракеты упали на девятиэтажный жилой дом. На снимке, опубликованном мэром Курска, видно пламя, поднимающееся из разрушенного жилого дома, окруженного обугленными обломками. Неясно, есть ли дальнейшие разрушения. Москва и Киев редко раскрывают полную информацию об ущербе, нанесенном в результате атак на них, за исключением случаев, когда есть раненые или повреждены жилые дома».
«Район на границе с Украиной был объявлен зоной антитеррористических операций, а не зоной боевых действий <...>. В субботу вечером Россия объявила приграничные районы Курска, Белгорода и Брянска зонами антитеррористической операции. Это дает вооруженным силам и другим частям аппарата безопасности значительно больше полномочий, персонала, техники и ресурсов. Это считается предвестником возможного введения военного положения».
«Задержка с ответом, как сообщается, позволила украинским войскам продвинуться на 10 км вглубь российской территории, что вынудило Москву объявить в регионе чрезвычайную ситуацию <...> и попросить несколько тысяч мирных жителей из районов вокруг города Суджа переселиться».
«В настоящее время проводится так называемая "антитеррористическая операция". Она наделяет силы безопасности и армию далеко идущими полномочиями в регионе, позволяя им оцеплять определенные районы, ограничивать свободу передвижения граждан, конфисковывать автомобили и прослушивать телефонные разговоры».
«Пока неясно, какую тактическую, а возможно, и стратегическую цель преследуют украинские вооруженные силы своим внезапным наступлением на приграничный Курский район и насколько им удастся ее реализовать. Однако уже сейчас ясно одно: новости о боевых действиях в этом регионе, облетевшие весь мир, ставят Кремль в неловкое положение».
«В Курске пострадали 15 человек, сообщил исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов, после того как обломки ракеты попали в жилой дом. [Официальный представитель МИД РФ Мария] Захарова заявила, что украинские силы нанесли "массированный ракетный удар" по городу, что привело к жертвам».
«Один из высокопоставленных источников в украинских оборонных ведомствах на условиях анонимности сообщил, что чиновники теперь готовятся к агрессивному ответу со стороны России в виде попыток нанесения ударов по важным объектам в столице».