Экономический план Джо Байдена столкнулся со сложностями

Работа над этими проектами началась после принятия законов о снижении инфляции (IRA) и о чипах и науке (CHIPS Act) в августе 2022 г. Первый направлен на восстановление производственных мощностей и инвестиций в экологически чистые производства типа электромобилей и солнечных батарей, а также создание соответствующей инфраструктуры. На это предполагалось направить $400 млрд посредством налоговых льгот, грантов и гарантий по кредитам.