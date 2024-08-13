Экономический план Джо Байдена столкнулся со сложностями

Экономический план Джо Байдена столкнулся со сложностямиИнвесторы не уверены в сохранении предложенных льгот в случае победы Дональда Трампа
Почти 40% обещанных администрацией президента США Джо Байдена инвестиций для восстановления промышленного производства были отложены или приостановлены. Об этом сообщила газета Financial Times (FT). По данным издания, осуществление проектов на общую сумму $84 млрд было отложено на период от 2–3 месяцев до года или вовсе приостановлено на неопределенный срок.
Работа над этими проектами началась после принятия законов о снижении инфляции (IRA) и о чипах и науке (CHIPS Act) в августе 2022 г. Первый направлен на восстановление производственных мощностей и инвестиций в экологически чистые производства типа электромобилей и солнечных батарей, а также создание соответствующей инфраструктуры. На это предполагалось направить $400 млрд посредством налоговых льгот, грантов и гарантий по кредитам.
Оба закона Байден причисляет к своим основным достижениям. Республиканцы, наоборот, с момента их принятия утверждали, что они будут способствовать росту инфляции и дефицита бюджета. Неоднократно IRA подвергался критике и со стороны Трампа. Поэтому инвесторы не уверены, что в случае победы на выборах экс-президент не отменит IRA.
Трамп не сможет в одностороннем порядке отменить закон, ему понадобится помощь конгресса, объясняет научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. В то же время он может издать президентские указы, которые частично ограничат действие IRA.
Еще одной причиной инвесторы называют перепроизводство в Китае. По открытым данным, доля китайских производителей на мировом рынке электромобилей превышает 50%, а солнечных батарей – 80%.
Восстановление производства в США и инвестиции в зеленые технологии сталкиваются с тремя проблемами, говорит основатель инвестиционно-консультационной компании Enfilade Capital Александр Кубышкин.
Первая связана с высоким курсом доллара, что делает продукцию США неконкурентоспособной не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. «США как воздух нужен слабый доллар, поэтому они будут всеми мерами снижать курс. Вне зависимости от того, кто победит на выборах», – сказал эксперт.
$280 млрд
должно быть выделено на развитие полупроводниковой отрасли по CHIPS
Вторая проблема – нехватка квалифицированного персонала. Особенно это касается непрестижных среди молодежи перерабатывающего и производственного секторов, опустошенных в ходе переноса производств в результате глобализации. Это также приводит к серьезному увеличению запрашиваемых зарплат отдельных категорий рабочих, которые бизнес не хочет или не может платить.
На это накладывается нехватка мощностей в энергетике и сетевом хозяйстве для подключения новых производств. Огромное количество мощностей идет на поддержку развития ИИ. По словам эксперта, срок подключения к сетям, например, новой солнечной электростанции в США в среднем составляет 15 месяцев.
Законы, одобренные Байденом, имеют долгосрочный характер и очевидно, что они пока не показывают видимого результата, подчеркнула Бунина.
Эта тема имеет и политическое значение. FT упоминает случаи задержек и простаивания проектов в колеблющихся штатах (где практически равные шансы на победу есть и у демократов, и у республиканцев. – «Ведомости»), таких как Аризона, Джорджия и Мичиган. Согласно многим опросам, экономика остается самой важной темой для американских избирателей.
Проблемы в экономике отражаются на шансах вице-президента США Камалы Харрис на выборах. Но она попытается сместить акцент на социальные вопросы, включая права женщин на аборты и проблемы с оборотом оружия, резюмировала Бунина.