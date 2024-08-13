Зачем президент Палестины Махмуд Аббас прилетел в Москву

Зачем президент Палестины Махмуд Аббас прилетел в МосквуВслед за Россией он будет искать поддержки в Турции
Президент Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас 12 августа начал визит в Москву, где 13 августа он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. С ним он намерен обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, включая войну в секторе Газа и перспективы урегулирования палестинской проблемы, сообщил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
«Лидеры будут говорить о роли России, о том, что можно сделать. У нас очень тяжелое положение, и Россия – близкая нам страна. Нам нужно посоветоваться», – отметил дипломат. Помимо переговоров с российским президентом, по словам Нофаля, Аббас также планирует встретиться с послами арабских государств в Москве.
Россия вместе с США, Евросоюзом и ООН выступает одним из посредников в палестино-израильском конфликте в рамках так называемого ближневосточного квартета, работа которого парализована с 2000-х гг. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г. Путин три раза говорил по телефону с Аббасом, в ходе звонка они обсуждали ситуацию в регионе. В последний раз Аббас прилетал в Россию 23 ноября 2021 г. для переговоров с Путиным в Сочи. После этого они очно встречались в Казахстане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 13 октября 2022 г.
Накануне своего визита в российскую столицу Аббас в интервью ТАСС заявил, что гарантией долгосрочного мира на Ближнем Востоке стало бы решение палестинской проблемы на основе создания суверенного палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, оккупированном, а затем в 1980 г. аннексированном Израилем. Кроме того, он подчеркнул, что нахождение у власти в еврейском государстве «экстремистского правительства, которое не верит в мир и ставит себя выше международного права» делает ситуацию в регионе все более напряженной.
Говоря о судьбе сектора Газа, Аббас заявил, что у его правительства есть план возвращения беженцев и «комплексного восстановления» палестинского анклава. При этом он добавил, что его выполнение невозможно без вывода израильских войск из Газы и «реализации политического решения, основанного на международном праве». В интервью «РИА Новости» 6 августа Аббас заявил, что на предстоящих переговорах с Путиным он планирует также обговорить с ним план послевоенного восстановления Газы, которая с 2006 г. контролируется радикальным движением «Хамас». По его словам, после окончания боевых действий управление анклавом должно быть передано Организации освобождения Палестины (ООП) во главе с движением Аббаса ФАТХ.
В конце июля представители 14 палестинских фракций, включая ФАТХ и «Хамас», по итогам трехдневных переговоров в Пекине подписали декларацию о прекращении раскола, которое подразумевает создание после окончания войны в Газе временного правительства народного единства под эгидой ООП на всей территории Палестины.
Палестинский лидер проведет переговоры в Москве с Путиным, чтобы обговорить с ним возможные способы сохранения переговорного процесса между Израилем и «Хамас» после убийства главы политбюро организации Исмаила Хании в Тегеране 31 июля, полагает эксперт РСМД Кирилл Семенов. Главы государств также обсудят возможные пути урегулирования палестинского межфракционного раскола между «Хамас» и ФАТХ. Помимо этого, продолжает эксперт, стороны наверняка затронут перспективы развития двустороннего российско-палестинского сотрудничества.
Убийство Хании может оказать серьезное влияние на внутреннюю динамику «Хамас», а также на отношения между этой организацией и другими палестинскими фракциями, включая ФАТХ, полагает научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов: «Устранение одного из лидеров «Хамас» может привести к усилению радикальных элементов внутри движения, что, в свою очередь, может спровоцировать дальнейшую эскалацию насилия».
Затронув эту тему в Москве, Аббас, с одной стороны, попытается использовать убийство Хании для укрепления своих позиций в палестинском движении, с другой – захочет заручиться поддержкой Москвы, считает Ибрагимов. «Президент ПНА убежден, что только ООП и законное палестинское правительство должны управлять Газой, и категорически противится другим «промежуточным решениям» Израиля. На этом фоне недавно Аббас попытался реформировать кабинет министров и повысил прозрачность этого органа», – объяснил эксперт.
Тем не менее, продолжает Ибрагимов, влияние ПНА в Газе значительно ограничено: «Хамас» не признает Аббаса своим лидером, что только усложняет координацию усилий по стабилизации ситуации, а отказ лидера ПНА проводить выборы более 10 лет подрывает его легитимность среди многих палестинцев.
Впрочем, как считает Ибрагимов, визит Аббаса в Россию вряд ли приведет к возобновлению переговоров между «Хамас» и Израилем, поскольку в текущем конфликте Москва заняла выжидательную позицию и сейчас не принимает активного участия в палестинском урегулировании. «С точки зрения российских властей, их участие в палестинском треке не оправдает затраченных усилий и ресурсов: в войне в Газе задействовано много внешних акторов, к тому же Израиль не заинтересован в российских посреднических услугах», – отметил эксперт.
Сразу после окончания переговоров в российской столице Аббас 14 августа посетит Турцию, где планирует провести встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил 31 июля глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун. На следующий день палестинский лидер намерен выступить перед депутатами турецкого парламента. Кроме того, на заседание будут приглашены пострадавшие в результате израильских атак жители Газы, которые проходят лечение в турецких больницах.