Зачем президент Палестины Махмуд Аббас прилетел в Москву

Россия вместе с США, Евросоюзом и ООН выступает одним из посредников в палестино-израильском конфликте в рамках так называемого ближневосточного квартета, работа которого парализована с 2000-х гг. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г. Путин три раза говорил по телефону с Аббасом, в ходе звонка они обсуждали ситуацию в регионе. В последний раз Аббас прилетал в Россию 23 ноября 2021 г. для переговоров с Путиным в Сочи. После этого они очно встречались в Казахстане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 13 октября 2022 г.