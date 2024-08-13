В Ново-Огареве завершились переговоры Путина и Аббаса

В Ново-Огареве завершились переговоры Путина и АббасаРоссия будет содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на спецоперацию и защиту своей территории
В Ново-Огареве завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса, сообщила пресс-служба Кремля. Палестинская делегация прибыла в Россию 12 августа. В центре переговоров глав государств была ситуация на Ближнем Востоке.
Россия не оставит без внимания эскалацию на Ближнем Востоке, несмотря на спецоперацию.
«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках. Но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», – заявил в начале переговоров президент России.
Путин отметил, что Россия дорожит глубокими связями с арабским миром, в том числе с Палестиной. Он сообщил, что РФ направила около 700 т гуманитарных грузов для помощи палестинскому народу. Согласно статистике ООН, которую упомянул Путин, потери среди гражданского населения Палестины оцениваются в 40 000 человек с октября 2023 г.
Глава государства также подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование конфликта. По словам Путина, кризис в регионе, в частности, связан с игнорированием решений, которые ранее принимались ООН и другими международными организациями. Для того чтобы обеспечить мир на Ближнем Востоке, необходимо выполнить все принятые решения, заключил Путин.
Палестина на протяжении десятилетий чувствует поддержку России
«Это действительно дружественная страна для палестинского народа. Эта дружба связывает нас уже десятилетия – между палестинским народом, Советским Союзом, Российской Федерацией. Все это время, все эти десятилетия мы всегда чувствовали поддержку, то, что Россия на уровне правительства и народа стоит рядом с палестинцами», – заявил глава Палестины в начале переговоров.
По словам Аббаса, ООН не реализовывает принятые решения должным образом из-за давления США. Он сообщил, что с 1947 г. было принято более 1000 резолюций в Генассамблее и Совбезе. При этом организация «по причине американского поведения» до сих пор не может принять одну резолюцию, которая обеспечила бы реализацию права палестинского народа.
Аббас также уточнил статистику ООН, которую привел Путин. Помимо 40 000 убитых с 7 октября 2023 г. в Газе 15 000 человек пропали без вести, а 80 000 человек получили ранения. Глава Палестины напомнил, что Международный суд ООН недавно принял рекомендации о недопустимости израильской оккупации. Он подчеркнул, что решения ООН указывают Израилю на необходимость отказа от предпринимаемых шагов, которые не соответствуют международному гуманитарному праву.
В июле Международный суд ООН признал аннексией оккупацию Израилем палестинских территорий. Согласно консультативному заключению по вопросам правовых последствий оккупации, политика Израиля рассчитана на неопределенный срок и оказывает необратимое воздействие на местах, что равнозначно аннексии. После решения суда Палестина призвала все страны пересмотреть отношения с Израилем. Согласно заявлению МИДа, это необходимо сделать для того, чтобы не способствовать «продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа».