В Ново-Огареве завершились переговоры Путина и Аббаса

«Это действительно дружественная страна для палестинского народа. Эта дружба связывает нас уже десятилетия – между палестинским народом, Советским Союзом, Российской Федерацией. Все это время, все эти десятилетия мы всегда чувствовали поддержку, то, что Россия на уровне правительства и народа стоит рядом с палестинцами», – заявил глава Палестины в начале переговоров.