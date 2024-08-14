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О чем говорили Путин и Аббас в Москве

Президент России продолжает следить за израильско-палестинским конфликтом
Нурлан Гасымов
Россия – один из самых дорогих друзей палестинского народа, говорит Махмуд Аббас/ Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огареве 13 августа провел переговоры с председателем Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом. С российской стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков, представитель в Рамалле Гоча Буачидзе и министр труда Антон Котяков. В состав палестинской делегации вошли министр по гражданским делам Хусейн аль-Шейх, глава Службы общей разведки Маджед Фередж, палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль, а также советник Аббаса по дипломатическим вопросам Мажди Халди.

Путин «с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой», которая развернулась в Палестине. По его словам, несмотря на военную операцию на Украине, события на Ближнем Востоке не остаются без внимания российской стороны. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 г. Москва направила около 700 т гуманитарных грузов для поддержки пострадавших палестинцев. Путин напомнил, что Россия выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе создания суверенного государства Палестина в границах 1967 г. «Корни палестинской проблемы уходят в прошлое и связаны прежде всего с игнорированием принятых ранее решений на уровне международных организаций и ООН», – цитирует российского президента его пресс-служба.

Аббас поблагодарил Путина за теплый прием и добавил, что палестинцы доверяют российскому руководству, поскольку Россия остается «одним из самых дорогих друзей палестинского народа». Он также обвинил ООН в провале миссии по решению палестинского вопроса. По его словам, международная организация с момента принятия резолюции по разделу подмандатной Палестины на еврейскую и арабскую части в 1947 г. приняла более 1000 резолюций в Генассамблее и Совете Безопасности по палестинской проблеме, но из-за давления США палестинцы не смогли реализовать свои права.

Роль России в палестино-израильском конфликте

В январе 1997 г. Россия вместе с США смогли убедить израильские власти передать город Иерихон на Западном берегу реки Иордан, оккупированный Израилем в 1967 г. под полный контроль ПНА. В конце 2001 г. по инициативе России и Евросоюза был создан так называемый «ближневосточный квартет», куда помимо них вошли США и ООН. Через год Москва поддержала резолюцию СБ ООН 1397, подтверждающую необходимость создания палестинского государства в границах 1967 г., а также Арабскую мирную инициативу, направленную на окончание арабо-израильского конфликта при условии ухода Израиля с оккупированных территорий и признания им государства Палестина. В 2003 году по инициативе России была принята резолюция Совбеза ООН 1515, которая поддержала разработанную «квартетом» дорожную карту, призывающая стороны к отказу от насилия и окончательному определению статуса Палестины.

Палестинский лидер также обвинил Израиль в принудительной депортации палестинцев из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и из Восточного Иерусалима. По данным ООН, с начала военной эскалации свои дома были вынуждены покинуть 1,9 млн палестинцев, или 85% населения Газы.

Аббас в ситуации неопределенности на Ближнем Востоке пытается заручиться поддержкой Москвы, особенно в контексте роста популярности радикального движения «Хамас» среди палестинцев, полагает старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его словам, за время боевых действий в Газе «Хамас» заработал орел мучеников в мусульманском мире и если Израиль не уничтожит эту группировку, то они могут вытеснить сторонников Аббаса и с Западного берега реки Иордан. «Поэтому лидеру ПНА нужно заработать очки среди лидеров на мировой арене и по возможности получить международную помощь для палестинцев», – объяснил эксперт.

Еще Аббас и его команда пытаются расширить пул своих сторонников на международной арене, чтобы оказывать давление на Израиль, продолжает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. «Правительство Биньямина Нетаньяху – неудобный контрагент для ведения переговоров для палестинцев. Палестинская администрация хотела бы руками Москвы надавить на израильтян, учитывая, что Вашингтон это делать не намерен», – добавил эксперт.

Но, по мнению экспертов, Москва вряд ли захочет ввязываться в ближневосточный конфликт. Хотя еврейское государство в контексте российско-украинского конфликта занимает недружественную позицию в отношении Москвы и даже было замечено в поставках военного оборудования Киеву, говорит Балмасов, Россия, опасаясь расширения израильской номенклатуры военных поставок Украине, не ужесточит свою риторику по отношению к Израилю. «Скорее всего, Россия на ближневосточном направлении продолжит балансировать между региональными силами, а все ее действия ограничатся поставками гуманитарных грузов пострадавшим жителям», – заключил эксперт.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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