О чем говорили Путин и Аббас в Москве

Роль России в палестино-израильском конфликте

В январе 1997 г. Россия вместе с США смогли убедить израильские власти передать город Иерихон на Западном берегу реки Иордан, оккупированный Израилем в 1967 г. под полный контроль ПНА. В конце 2001 г. по инициативе России и Евросоюза был создан так называемый «ближневосточный квартет», куда помимо них вошли США и ООН. Через год Москва поддержала резолюцию СБ ООН 1397, подтверждающую необходимость создания палестинского государства в границах 1967 г., а также Арабскую мирную инициативу, направленную на окончание арабо-израильского конфликта при условии ухода Израиля с оккупированных территорий и признания им государства Палестина. В 2003 году по инициативе России была принята резолюция Совбеза ООН 1515, которая поддержала разработанную «квартетом» дорожную карту, призывающая стороны к отказу от насилия и окончательному определению статуса Палестины.