Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Какие страны осудили атаку Украины на Курскую область

Бои идут в российском приграничье вторую неделю
Артем Косенок
Станислав Красильников / РИА Новости

С 6 августа, когда войска Украины зашли в Курскую область, несколько стран осудили атаку на территорию России. В министерствах иностранных дел выступили с официальными заявлениями, сообщив, что подобные действия могут привести к эскалации, назвали неприемлемыми атаки на гражданское население и призвали страны к мирному урегулированию конфликта. 

МИД Китая, цитата по сайту ведомства 

«Мы приняли к сведению это событие. Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и ясна. Китайская сторона призывает все стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не эскалировать боевые действия и не разжигать пламя ни одной из сторон. Мы будем продолжать поддерживать связь с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса». 

МИД Белоруссии, цитата по сайту ведомства 

«Для нас неприемлемы атаки на гражданское население, мирные села и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры, акты террора. Все эти действия украинская сторона предпринимает на фоне заявлений своего политического руководства о готовности к переговорам. На самом же деле подобные вылазки и эскалация лишь отдаляют перспективы их возобновления и прекращения конфликта, к чему неизменно призывает белорусская сторона». 

МИД КНДР, цитата по южнокорейскому агентству Yonhap

«США и их последователи несут полную ответственность за развязывание этого инцидента, который может ввергнуть всю европейскую территорию в новую тотальную войну». 

МИД Сирии, цитата по Syrian Arab News Agency (SANA)

«Сирийская Арабская Республика с большой озабоченностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на российскую Курскую область, направленной на гражданские объекты, в результате которой погибли невинные мирные жители, в том числе две бригады скорой помощи, и десятки человек, включая детей, получили ранения». 

МИД Абхазии (частично признанное государство), цитата по сайту ведомства

«В очередной раз киевский режим при молчании своих западных кураторов показал свою бесчеловечность и жестокость, совершая удары по мирным жителям и гражданским объектам. Террористические вылазки украинских неонацистов против мирных граждан являются не только нарушением норм международного права, но и попранием общечеловеческих ценностей. Уверены, это преступление не останется безнаказанным».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных