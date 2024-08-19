Какие страны осудили атаку Украины на Курскую областьБои идут в российском приграничье вторую неделю
С 6 августа, когда войска Украины зашли в Курскую область, несколько стран осудили атаку на территорию России. В министерствах иностранных дел выступили с официальными заявлениями, сообщив, что подобные действия могут привести к эскалации, назвали неприемлемыми атаки на гражданское население и призвали страны к мирному урегулированию конфликта.
«Мы приняли к сведению это событие. Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и ясна. Китайская сторона призывает все стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не эскалировать боевые действия и не разжигать пламя ни одной из сторон. Мы будем продолжать поддерживать связь с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса».
«Для нас неприемлемы атаки на гражданское население, мирные села и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры, акты террора. Все эти действия украинская сторона предпринимает на фоне заявлений своего политического руководства о готовности к переговорам. На самом же деле подобные вылазки и эскалация лишь отдаляют перспективы их возобновления и прекращения конфликта, к чему неизменно призывает белорусская сторона».
«США и их последователи несут полную ответственность за развязывание этого инцидента, который может ввергнуть всю европейскую территорию в новую тотальную войну».
«Сирийская Арабская Республика с большой озабоченностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на российскую Курскую область, направленной на гражданские объекты, в результате которой погибли невинные мирные жители, в том числе две бригады скорой помощи, и десятки человек, включая детей, получили ранения».
«В очередной раз киевский режим при молчании своих западных кураторов показал свою бесчеловечность и жестокость, совершая удары по мирным жителям и гражданским объектам. Террористические вылазки украинских неонацистов против мирных граждан являются не только нарушением норм международного права, но и попранием общечеловеческих ценностей. Уверены, это преступление не останется безнаказанным».