Какие страны осудили атаку Украины на Курскую область

«Мы приняли к сведению это событие. Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и ясна. Китайская сторона призывает все стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не эскалировать боевые действия и не разжигать пламя ни одной из сторон. Мы будем продолжать поддерживать связь с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса».