Партийные съезды в США: для чего нужны и как проводятся

Основная причина – облегчение процесса утверждения единого партийного кандидата на президентских выборах. C 1796 г. его выбирали на так называемых кокусах (собраниях). Иногда эта система давала сбой. Так, в 1820 г. находящаяся на тот момент в предраспадном состоянии федералистская партия США не смогла выставить собственного претендента на выборах. В итоге пятый президент США демократ-республиканец (Демократическо-республиканская партия существовала с 1792 по 1825 гг.) Джеймс Монро баллотировался на второй срок по факту как безальтернативный кандидат.