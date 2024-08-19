Партийные съезды в США: для чего нужны и как проводятся

Партийные съезды в США: для чего нужны и как проводятсяКак выбирают кандидатов в президенты
С 19 по 22 августа в Чикаго пройдет съезд Демократической партии США. В ходе мероприятия делегаты официально утвердят Камалу Харрис кандидатом на пост президента. По итогам пятидневного онлайн-голосования в начале августа она уже заручилась практически единогласной поддержкой партийцев. Кроме того, ни один из других потенциальных претендентов на демократическую номинацию не изъявил желание баллотироваться. Несмотря на формальность стартующего мероприятия, съезды партий остаются неотъемлемой частью американской политической традиции в год президентских выборов.
История американских партийных съездов
Первым избирательным объединением в США, которое в 1831 г. провело предвыборный съезд, была Антимасонская партия. Демократы и существовавшие на тот момент национальные республиканцы (прообраз нынешней Республиканской партии, появившейся в 1854 г.) решили последовать этому примеру и уже к президентским выборам 1842 г. провели аналогичные мероприятия.
Основная причина – облегчение процесса утверждения единого партийного кандидата на президентских выборах. C 1796 г. его выбирали на так называемых кокусах (собраниях). Иногда эта система давала сбой. Так, в 1820 г. находящаяся на тот момент в предраспадном состоянии федералистская партия США не смогла выставить собственного претендента на выборах. В итоге пятый президент США демократ-республиканец (Демократическо-республиканская партия существовала с 1792 по 1825 гг.) Джеймс Монро баллотировался на второй срок по факту как безальтернативный кандидат.
Проведение съездов стало началом преобразований, приведших к нынешней системе номинации кандидатов на президентские выборы. Сначала претендент участвует в праймериз и кокусах всех штатов, по итогам которых выигрывает мандаты делегатов съезда. В некоторых штатах они распределяются пропорционально количеству голосов, в остальных работает система «победитель получает все». И уже на съезде проводится итоговое голосование этих самых делегатов, по результатам которого определяется партийный кандидат.
Съезд как шоу
С появлением радио, а потом и телевидения съезды стали не только политической процедурой, но и агитационным событием. Приглашение знаменитостей, анонсы важных новостей и в целом создание образа «единой партии» дает хоть и краткосрочный, но рост рейтинга.
Таким же образом попытка срыва съезда или беспорядки в ходе мероприятия уменьшают рейтинг партии и ее кандидата. Хрестоматийным примером является съезд Демпартии 1968 г., закончившийся массовыми беспорядками как на самой встрече, так и за ее пределами.
Как проходит съезд
Съезд партии длится несколько дней. За это время делегаты должны выбрать кандидатов в президенты и вице-президенты, а также проголосовать по другим вопросам. Среди них – партийная программа и правила проведения съезда. Одновременно с этим представители партий и их союзники выступают с программными речами о кандидате, его планах и приоритетах.
На съездах также могут быть предусмотрены «зоны демонстрации», внутри которых у участников есть возможность опротестовать то или иное решение съезда мирным путем. Хотя в некоторых случаях суды считали такие меры ограничивающими первую поправку конституции, гарантирующую среди прочего свободу слова и самовыражения.
Победителю партийных праймериз практически гарантирована номинация. Но в непредвиденных ситуациях предусмотрено несколько способов выбора другого кандидата. Обратимся к примеру Демпартии, с которой в 2024 г. как раз и произошло такое: действующему президенту США Джо Байдену была гарантирована номинация, но он решил сняться с гонки.
В таком случае (и в любом другом непредвиденном случае, включая смерть победителя праймериз) делегаты съезда могут выбрать другого кандидата самостоятельно. По актуальным на 2024 г. правилам, желающий участвовать должен был набрать подписи хотя бы 300 делегатов до определенной даты.
Если с первого раза выбрать нового кандидата не удается, то во втором туре участвуют так называемые «суперделегаты» – 700 авторитетных членов партии. В этом случае претенденту на номинацию необходимо набрать большинство голосов и обычных, и суперделегатов.
Во многом у республиканцев похожая система, но у них нет «суперделегатов».