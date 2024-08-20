Партии свернули агитацию на выборах в Суджанском районе Курской области

«Справедливая Россия» (СР) выдвинула на выборах депутатов Суджанского района 10 кандидатов, но агитация в настоящее время не ведется, сказал «Ведомостям» представитель партии. «Все силы партийных активистов, кандидатов направлены на помощь мирным жителям, вынужденным временно покинуть свои дома», – уточнил он. «Новые люди» в Курской области «больше занимаются гуманитарной помощью и помощью с эвакуацией жителей», сказал «Ведомостям» представитель политической силы (от партии выдвинут один кандидат). «Единая Россия» (ЕР; выдвинуто 18 кандидатов) также не ведет никакой агитации в Суджанском районе, говорит депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко. «Главное сейчас – людям обеспечить самое необходимое: продукты питания, средства гигиены, психологическую помощь, восстановить документы, помочь найти работу. Люди прекрасно понимают, что партия и власть работают вместе, никто не брошен, каждая семья знает, куда обращаться», – сказала она «Ведомостям».