Партии свернули агитацию на выборах в Суджанском районе Курской области

Партии свернули агитацию на выборах в Суджанском районе Курской областиОни сосредоточили силы на гуманитарной помощи местным жителям
Парламентские партии, участвующие в выборах депутатов представительного собрания Суджанского района Курской области (пройдут 6–8 сентября), не ведут агитацию и сосредоточили свои силы на оказании гуманитарной помощи местным жителям, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий. Об этом «Ведомостям» рассказали представители политических сил.
«Справедливая Россия» (СР) выдвинула на выборах депутатов Суджанского района 10 кандидатов, но агитация в настоящее время не ведется, сказал «Ведомостям» представитель партии. «Все силы партийных активистов, кандидатов направлены на помощь мирным жителям, вынужденным временно покинуть свои дома», – уточнил он. «Новые люди» в Курской области «больше занимаются гуманитарной помощью и помощью с эвакуацией жителей», сказал «Ведомостям» представитель политической силы (от партии выдвинут один кандидат). «Единая Россия» (ЕР; выдвинуто 18 кандидатов) также не ведет никакой агитации в Суджанском районе, говорит депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко. «Главное сейчас – людям обеспечить самое необходимое: продукты питания, средства гигиены, психологическую помощь, восстановить документы, помочь найти работу. Люди прекрасно понимают, что партия и власть работают вместе, никто не брошен, каждая семья знает, куда обращаться», – сказала она «Ведомостям».
От ЛДПР на выборах депутатов представительного собрания Суджанского района Курской области зарегистрировано семь кандидатов, из которых три – действующие депутаты. В связи с ситуацией в Курской области никакой агитации партия не ведет, главное сейчас – помощь людям, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ЛДПР. КПРФ, от которой в выборах участвуют 18 кандидатов, тоже делает акцент на оказании гуманитарной помощи жителям Курской области, и в частности Суджанского района, а не на агитации, сказал «Ведомостям» первый секретарь курского областного комитета партии Николай Иванов.
Гуманитарная помощь сейчас носит аполитичный характер, поэтому вряд ли партиям эта деятельность может принести какие-то электоральные очки в будущем, отмечает политолог Александр Немцев. Нынешняя ситуация в регионе в целом отменяет возможность для оппозиции выступать оппонентами власти и политические силы будут продолжать делать упор на решении гуманитарных задач, соглашается его курский коллега Владимир Слатинов.
Помимо выборов депутатов представительного собрания Суджанского района в Судже запланированы выборы депутатов городского собрания. В них участвуют четыре партии, включая три парламентские: ЕР, ЛДПР, КПРФ и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Кроме того, в Курской области в единый день голосования (ЕДГ) должны пройти досрочные выборы губернатора. Предыдущий глава региона Роман Старовойт был назначен министром транспорта 14 мая, обязанности губернатора временно исполняет Алексей Смирнов (выдвинут «Единой Россией»). Всего в ЕДГ в области запланировано 26 кампаний.
«Немалое количество муниципальных выборов должно пройти на территориях, находящихся в зоне риска», – подчеркнул Слатинов. С организационной точки зрения будет сложно провести выборы в суджанское представительное собрание, учитывая, что большинство жителей находятся в пунктах временного размещения в других регионах, соглашается Немцев.
Заместитель председателя Центризбиркома России (ЦИК) Николай Булаев на вопрос «Ведомостей», будут ли проводиться выборы в Курской области, ответил: «Конечно, надеюсь». На всей территории региона будет доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). 19 августа областной избирком принял решение о проведении с 28 августа досрочного голосования на выборах всех уровней, ориентируясь на постановление ЦИК, о котором «Ведомости» писали ранее.
Боевые действия в Суджанском районе ведутся с 6 августа. По последним данным Минобороны России, Вооруженные силы РФ продолжают отражать попытку вторжения Вооруженных сил Украины.