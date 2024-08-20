Киев лишился сверхплановой германской военной помощи почти на 4 млрд евро

Киев лишился сверхплановой германской военной помощи почти на 4 млрд евроУ Берлина на нее не хватает денег в бюджете
О том, что Украина не получит экстраординарную военную помощь от Германии на сумму 3,8 млрд евро из-за разногласий в правящей коалиции, сообщило 19 августа немецкое издание Bild. По его данным, причиной спора в правительстве стала позиция минфина и его руководителя от либеральной Свободной демократической партии Кристиана Линднера. Министр финансов ФРГ заявил в письме, направленном министрам обороны Борису Писториусу и иностранных дел Анналене Бербок, что средств на эти сверхплановые траты в бюджете нет. Причиной этого, как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, являются меры жесткой экономии, объявленные минфином. Одобренные ранее поставки военной техники Украине будут реализованы.
Как пишет Bild, речь идет о сделанном в мае запросе минобороны на дополнительные расходы, среди которых 1,3 млрд евро планировалось выделить на запчасти, 600 млн евро – на артиллерийские боеприпасы и по 0,5 млрд евро – на дроны и бронетехнику для ВСУ. Источники издания в минобороны сообщили, что обеспечить «более 30 мер, которые были высокоприоритетными для Украины», невозможно из-за позиции Линднера, выступающего за строгую финансовую дисциплину. При этом министр финансов Германии не ожидает резкого падения финансирования Украины, указывая на то, что в качестве помощи Киеву могут быть использованы замороженные российские активы.
Собеседники Bild в минфине, в свою очередь, сообщили, что изучат «предоставление дополнительных средств в короткие сроки», если получат «конкретный и прозрачный» запрос. Он, как уверяет минфин, еще не был предоставлен. При этом канцлер Олаф Шольц запретил министру обороны обращаться с конкретными требованиями о сверхплановых потребностях для поставок Украине.
Депутат от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер заявил, что прекращение финансирования дополнительной военной помощи Украине означает, что Германия бросает Киев в беде. «Недостаточно, когда финансировать Украину становится неудобным, ссылаться на фонды ЕС или замороженные российские активы, с которых берутся только проценты, если вообще берутся, и на которые Украина в любом случае имеет право», – заявил он. Согласно плану правительства ФРГ, поддержка Украины сверх 4 млрд евро, запланированных на 2025 г., будет финансироваться из нового международного фонда объемом 50 млрд евро, созданного с использованием замороженных российских активов.
Всего за время специальной военной операции Германия потратила на помощь Украине 28 млрд евро. Как заявлял в мае Шольц, ФРГ довела до предела все возможности помощи Киеву.
Причиной нехватки средств на Украину являются структурные проблемы экономики Германии, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, Германия испытывает серьезные трудности, среди которых экономическая рецессия и рост безработицы, а также недостаточная собираемость налогов. В бюджете на 2025 г. закладывался дефицит в 12 млрд евро. В момент верстки бюджета предполагалось, что итоговый удар придется по нескольким министерствам, и это бы смягчило получаемый ущерб. При этом разные ведомства по-разному воспринимают бюджетные ограничения – например, министерство обороны во главе с Писториусом всегда представляет положение дел как катастрофическое, если не получается выторговать средства на реализацию задач по укреплению бундесвера.
Германская экономика сейчас переживает действительно не лучший период, испытывая нулевой рост, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Немецкое общество входит в режим тотальной экономии. Кроме того, в Германии реально опасаются, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа США переложат заботы по спонсированию Украины на плечи Берлина и Европы в целом. Таким образом, правительство ФРГ пытается заранее продемонстрировать, что денег у него нет.
Тучные времена в германской экономике прошли и объективно страна переживает период дефицита бюджета, согласен замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Кроме того, в Германии действует механизм, запрещающий правительству делать заимствования сверх определенной нормы. Все попытки как-то обойти этот механизм наталкиваются на сопротивление министра финансов Линднера, который стремится делать все «по конституции». Конфликты вокруг бюджетного дефицита станут серьезным испытанием для коалиции и могут даже привести к ее развалу. При этом нужные 3,8 млрд евро на военные нужды Украины в Берлине, считает эксперт, все же найдут, «хоть и непонятно откуда».