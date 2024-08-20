Киев лишился сверхплановой германской военной помощи почти на 4 млрд евро

Причиной нехватки средств на Украину являются структурные проблемы экономики Германии, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, Германия испытывает серьезные трудности, среди которых экономическая рецессия и рост безработицы, а также недостаточная собираемость налогов. В бюджете на 2025 г. закладывался дефицит в 12 млрд евро. В момент верстки бюджета предполагалось, что итоговый удар придется по нескольким министерствам, и это бы смягчило получаемый ущерб. При этом разные ведомства по-разному воспринимают бюджетные ограничения – например, министерство обороны во главе с Писториусом всегда представляет положение дел как катастрофическое, если не получается выторговать средства на реализацию задач по укреплению бундесвера.