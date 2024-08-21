«Хамас» не согласно на представленный план по перемирию в Газе

Палестинская группировка «Хамас» настаивает на июльской версии американского плана по перемирию и обмену людьми в секторе Газа и не согласна на обновленную версию от 15 августа. Об этом говорится в заявлении «Хамас», распространенном палестинским агентством Samaa 20 августа. «Мы просим посредников взять на себя ответственность и заставить [Израиль] выполнить то, о чем было достигнуто соглашение», – говорится в заявлении.