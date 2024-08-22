ЦИК отложил местные выборы для 1/9 избирателей Курской области

«В Курской области на сегодняшний день сложилась очень сложная обстановка. На территории девяти муниципальных образований у нас проходит эвакуация населения – порядка 120 000 жителей уже эвакуировано (это цифра, которую врио губернатора Алексей Смирнов называл на совещании с президентом еще 12 августа. – «Ведомости»). Семь муниципальных образований, по которым мы обратились в ЦИК, чтобы отложить голосование, входят в эти девять муниципалитетов», – поделилась Малахова.