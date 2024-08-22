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ЦИК отложил местные выборы для 1/9 избирателей Курской области

Выборы губернатора пройдут, как и планировалось
Юлия Малева
Перенос выборов – это ожидаемое и закономерное решение/ Андрей Гордеев / Ведомости

ЦИК на заседании 21 августа отложил голосование в семи из 33 муниципалитетов Курской области (см. врез). На их территории зарегистрировано 96 266 избирателей из 876 055, зарегистрированных в регионе. Решение принято «в целях защиты жизни и здоровья граждан РФ» со ссылкой на протокол правкомиссии по предупреждению чрезвычайной ситуации (о введении ЧС в регионе) и обращение избиркома Курской области.

Принять решение отложить выборы на территории региона или на территории нескольких муниципалитетов с 2022 г. ЦИК позволяет ст. 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав». Возобновление действий по подготовке и проведению выборов будет возможно по решению избиркома Курской области после предварительного уведомления ЦИК, уточняется в тексте постановления.

Выборы же губернатора Курской области будут проведены в штатном режиме, если не будет принято иное решение, уточнил в ходе заседания зампред ЦИК Николай Булаев. На это у Курского избиркома «достаточно сил и средств», поделилась тогда же по видеосвязи глава регионального избиркома Татьяна Малахова. С просьбой о переносе муниципальных выборов к ЦИК обратился избирком Курской области 15 августа, сообщил член комиссии Николай Левичев, курирующий регион.

«В Курской области на сегодняшний день сложилась очень сложная обстановка. На территории девяти муниципальных образований у нас проходит эвакуация населения – порядка 120 000 жителей уже эвакуировано (это цифра, которую врио губернатора Алексей Смирнов называл на совещании с президентом еще 12 августа. – «Ведомости»). Семь муниципальных образований, по которым мы обратились в ЦИК, чтобы отложить голосование, входят в эти девять муниципалитетов», – поделилась Малахова.

Где и какие выборы отложили

Голосование отложено в Беловском (выборы депутатов представительного собрания района и главы), Большесолдатском (выборы депутатов представительного собрания), Глушковском (довыборы депутата собрания, депутатов поселка Теткино и довыборы депутата представительного собрания района), Корневском (выборы поселкового главы), Суджанском (выборы депутатов представительного собрания района и депутатов городского собрания) и Хомутовском (выборы депутатов районного представительного собрания) районах, а также в городе Льгове (выборы депутатов горсовета).

Перенос выборов – это ожидаемое и закономерное решение, считает политолог Владимир Слатинов. Губернаторские же выборы, по его мнению, скорее всего, пройдут, поскольку они имеют символический смысл – власти важно показать, что они держат военно-политический контроль над регионом, сказал он «Ведомостям». Кроме того, необходимо закончить транзит власти – учитывая экстремальную ситуацию, врио губернатора должен стать постоянным главой региона, заключил Слатинов.

Жители названных муниципальных образований смогут проголосовать на выборах губернатора, единственный нюанс заключается в том, какую форму волеизъявления они выберут: голосовать досрочно, на экстерриториальных участках, в пунктах временного размещения или с помощью механизма «Мобильный избиратель», пояснил собеседник «Ведомостей», близкий к ЦИК. При этом отмена голосования на муниципальных выборах никак не скажется на выборах губернатора, сказал «Ведомостям» и юрист Олег Захаров.

В районах, находящихся близ приграничья, будет усилена безопасность, добавила Малахова. Также региональный избирком запросил у МВД резервные группы выезда, а члены комиссий будут обеспечены бронезащитой и касками, поделилась она. «Все действия должны исходить из одного – это безопасность и членов комиссий, и избирателей. Все остальное вторично», – подчеркнул Булаев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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