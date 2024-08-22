О чем договорились главы правительств Китая и России в Москве

По данным главного таможенного управления Китая, за первые полгода 2024 г. поставки российской нефти в Китай увеличились на 3,2% в годовом исчислении, достигнув 62,57 млн т (на сумму $37,34 млрд). За тот же период Саудовская Аравия поставила 46,78 млн т (падение на 10,2%), а Ирак – 36,13 млн т (рост на 3,5%). В целом за первые семь месяцев текущего года товарооборот России и Китая вырос на 1,6% в годовом выражении до $136,6 млрд. По итогам 2023 г. объем торговли двух стран превысил $240 млрд, что в 2,7 раза больше, чем 10 лет назад.