О чем договорились главы правительств Китая и России в Москве

О чем договорились главы правительств Китая и России в МосквеЭто первый визит китайского премьера Ли Цяна в Россию
Россия и Китай по итогам переговоров между российским премьер-министром Михаилом Мишустиным и премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве 21 августа подписали совместное коммюнике, план российско-китайского сотрудничества и 15 других документов (см. врез). Встреча прошла в российском Доме правительства в рамках 29-й регулярной встречи премьеров двух государств. Они проводятся с 1996 г. Визит китайского премьера продлится два дня, после чего он направится в Белоруссию.
Это первый визит Ли в Москву и третья его встреча с Мишустиным в статусе председателя Госсовета (на этом посту он с марта 2023 г.). По прибытии в Москву 20 августа Ли заявил, что «Китай и Россия создали модель нового типа международных отношений и связей между соседними крупными странами»: «Мой нынешний визит в Россию направлен на реализацию консенсуса глав двух государств, продолжение вековой дружбы, укрепление взаимовыгодного сотрудничества».
Сразу после переговоров с Мишустиным китайский премьер также встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Путин отметил, что между двумя странами наработаны масштабные планы сотрудничества в различных сферах на многие годы вперед, а также попросил Ли передать привет председателю КНР Си Цзиньпину.
Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что согласована обновленная версия плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества. По его словам, на сегодняшний день в рамках Российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству реализуется 86 крупнейших проектов на общую сумму в 18 трлн руб. – в сырьевой отрасли и газохимии, в сельском хозяйстве и автомобилестроении, в сфере производства бытовой техники, строительстве транспортной и логистической инфраструктуры.
По данным главного таможенного управления Китая, за первые полгода 2024 г. поставки российской нефти в Китай увеличились на 3,2% в годовом исчислении, достигнув 62,57 млн т (на сумму $37,34 млрд). За тот же период Саудовская Аравия поставила 46,78 млн т (падение на 10,2%), а Ирак – 36,13 млн т (рост на 3,5%). В целом за первые семь месяцев текущего года товарооборот России и Китая вырос на 1,6% в годовом выражении до $136,6 млрд. По итогам 2023 г. объем торговли двух стран превысил $240 млрд, что в 2,7 раза больше, чем 10 лет назад.
О чем договорились премьеры
Правительственные делегации помимо шести протоколов относительно механизмов регулярных встреч и работы правительственных комиссий подписали протокол к соглашению об облегчении поездок граждан, о сотрудничестве в области фундаментальных исследований между российскими и китайскими вузами, а также между российским Объединенным институтом ядерных исследований и министерством науки КНР. Кроме того, правительства России и КНР заключили меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в трансграничном использовании высокоавтоматизированного транспорта при осуществлении трансграничных перевозок грузов, в спасении на море, в химической промышленности и экологичном строительстве. Российские и китайские таможенные структуры подписали документы о сотрудничестве в области работы механизма «единого окна» при таможенном оформлении, чтобы сформировать единый подход в подсчетах показателей товарооборота, которые сейчас существенно разнятся.
В ходе переговоров стороны рассмотрели меры по обеспечению расчетов в торговле в национальных валютах, но решение этой проблемы потребует длительного времени, говорит директор Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В частности, отмечает эксперт, пока правительственные комиссии обсуждают в том числе механизмы бартерной торговли, а также работу филиалов российских банков в Китае.
Проблему платежей невозможно решить лишь усилиями Пекина и Москвы, продолжает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. По его словам, решение этой проблемы в интересах обеих стран, но китайские банки не хотят подставляться под западные санкции. «Если китайская финансовая система зашатается, то это также нанесет урон России в отдаленной перспективе. Стабильность китайской экономики приносит гораздо больше выгод нашей стране», – объяснил эксперт.
По словам Ломанова, Пекин осознает слабость своего банковского сектора, и поэтому китайские власти с 2022 г. проводят заседания на высшем уровне по этой теме. «Китай рассчитывает стать одной из мировых финансовых держав и снизить уязвимость финансового сектора для внешних ударов. Но устранение уязвимых точек потребует много времени, что отразится на российско-китайской торговле. Тем не менее амбиции Пекина внушают оптимизм в российских деловых кругах», – добавил эксперт.
Гражданское авиастроение – другое слабое место сотрудничества России и Китая в текущей ситуации, считает Кашин. Эксперт напомнил, что проект совместного производства широкофюзеляжных самолетов был заморожен с вводом антироссийских санкций Западом. Эти проекты, по его словам, замышлялись с широким привлечением западных компонентов. «Китай с точки зрения самообеспечения гражданской авиатехникой стоит на еще более низкой ступени, чем Россия. Наша страна может штучно производить отдельные модели устаревших самолетов за счет отечественных компонентов. Китайские производители на это пока не способны, за исключением машин легкомоторной авиации», – отметил эксперт.
При этом большой задел для сотрудничества, по мнению Кашина, есть в автомобилестроении. В настоящее время китайские авто практически господствуют на российском рынке, говорит эксперт: «В нашей стране много сборочных мощностей, но есть проблемы с производством автокомпонентов. Поэтому Москва пытается убедить китайских производителей в глубокой кооперации и в локализации производства машин в России».