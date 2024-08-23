В США завершился съезд демократической партии

В США завершился съезд демократической партииЭто последний разогрев Камалы Харрис перед началом решающего этапа кампании
В Чикаго 22 августа завершился съезд демократической партии, на котором кандидатом в президенты выбрали действующего вице-президента Камалу Харрис. Выступившие на мероприятии мастодонты демпартии – бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, экс-президент Барак Обама и его жена Мишель, а также сам президент Джо Байден – заявили о своей уверенности в том, что Харрис может одолеть на ноябрьских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Выступающие и обычные участники съезда неоднократно упоминали слово «энтузиазм», который, по их мнению, Харрис сумела вернуть демократам. По данным опроса Университета Монмут от 14 августа, энтузиазм среди демократов увеличился с июньских 46 до 85%.
За месяц полноценного пребывания в президентской гонке Харрис и ее команда получили ряд преимуществ, которых не было у Байдена.
Во-первых, ее кандидатура не имеет внутрипартийной оппозиции. Именно протест некоторых влиятельных членов партии стал одной из причин, по которым Байден был вынужден отказаться от участия в выборах.
Во-вторых, Харрис сумела в отличие от Байдена консолидировать демократический электорат. Его весомая часть с самого начала президентской кампании 2024 г. была недовольна фигурой президента. В ходе демократических праймериз это выразилось в высоком количестве голосов «против всех». Наиболее ярким примером этого тренда был Мичиган, где 13,2% избирателей-демократов проголосовали против Байдена на праймериз, в частности, из-за неодобрения его политики на Ближнем Востоке. Проблема протестного электората сохраняется и для Харрис, но ей удалось вернуть значительную его часть в стан демпартии. Это подтверждается, в частности, снижением поддержки независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. По данным исследования Pew Research Center, 39% его избирателей теперь готовы голосовать за Харрис. При наличии Байдена в гонке, согласно массиву опросов The Hill, Кеннеди набирал от 8 до 11% голосов, а сейчас его результат составляет 3,2%. Кроме того, кампания Харрис получила финансовое преимущество. Как сообщило Reuters 21 августа со ссылкой на источники, с 21 июля Харрис и ее кампания собрали $500 млн.
Одним из неочевидных преимуществ Харрис была ее сравнительная незаметность в последние годы, полагает руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Это немного ограничивает возможности республиканцев успешно ассоциировать ее с Байденом, на критике которого и выстроена стратегия республиканцев.
При этом говорить о долгосрочности рейтингового и финансового преимущества преждевременно, считает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. Нынешний рост популярности Харрис вызван в основном заменой Байдена. «За время, оставшееся до выборов, Харрис успеет что-то сказать или сделать, что сможет подорвать нынешний энтузиазм вокруг ее кандидатуры», – говорит эксперт.
По данным агрегатора опросов Real Clear Politics (RCP), на гипотетических выборах с учетом третьих кандидатов Харрис набирает 46,4%, а Трамп – 44,9%. Но это преимущество соответствует статистической погрешности. Кроме того, опросы показывают разрыв именно голосов избирателей, а для победы важны голоса выборщиков. В 2016 г. Клинтон набрала на 3 млн больше голосов, но победа на выборах досталась Трампу, набравшему 306 голосов выборщиков (для победы нужно 270 и выше).
Если взять срез опросов, составленный RCP по колеблющимся штатам, где демократ и республиканец имеют почти равные шансы на победу (там обычно и решается исход выборов), то ситуация выглядит иначе. Согласно этим данным, Трамп набирает 276 голосов выборщиков, а Харрис – 262.
Трамп также пока опережает Харрис по экономическим вопросам, которые остаются самыми важными для избирателей. Согласно опросу телеканала CBS News и YouGov от 18 августа, 56% доверяют Трампу в этом аспекте, а Харрис – 43%. Но при этом уровень доверия к ней выше, чем у Байдена.
Рост ажиотажа вокруг кандидатуры Харрис, в том числе увеличение пожертвований, – эффект замены Байдена, соглашается Минченко. Политконсультант подчеркивает, что после съезда начинается наиболее важный этап президентской кампании.