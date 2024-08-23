В США завершился съезд демократической партии

Во-вторых, Харрис сумела в отличие от Байдена консолидировать демократический электорат. Его весомая часть с самого начала президентской кампании 2024 г. была недовольна фигурой президента. В ходе демократических праймериз это выразилось в высоком количестве голосов «против всех». Наиболее ярким примером этого тренда был Мичиган, где 13,2% избирателей-демократов проголосовали против Байдена на праймериз, в частности, из-за неодобрения его политики на Ближнем Востоке. Проблема протестного электората сохраняется и для Харрис, но ей удалось вернуть значительную его часть в стан демпартии. Это подтверждается, в частности, снижением поддержки независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. По данным исследования Pew Research Center, 39% его избирателей теперь готовы голосовать за Харрис. При наличии Байдена в гонке, согласно массиву опросов The Hill, Кеннеди набирал от 8 до 11% голосов, а сейчас его результат составляет 3,2%. Кроме того, кампания Харрис получила финансовое преимущество. Как сообщило Reuters 21 августа со ссылкой на источники, с 21 июля Харрис и ее кампания собрали $500 млн.