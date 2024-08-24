Охота на красных ведьм: как в мире запрещали деятельность коммунистов

Борьба с «красной угрозой» в США началась еще в 1917 г., с приходом большевиков к власти в России. В 1940 г. был принят «акт Смита», который установил уголовные наказания за пропаганду свержения правительства США. Борьба с коммунизмом достигла своего пика в середине XX в., в период так называемого «маккартизма». Кампания была названа в честь сенатора Джозефа Маккарти, активно боровшегося с левым и рабочим движением. В 1954 г. был принят акт, фактически объявлявший Компартию США вне закона.