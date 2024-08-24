Охота на красных ведьм: как в мире запрещали деятельность коммунистов

Охота на красных ведьм: как в мире запрещали деятельность коммунистовЗакон об ограничении работы их партии в США приняли 70 лет назад
24 августа 1954 г. в США вступил в силу закон о контроле над коммунистической деятельностью. Документ, названный по имени его авторов министра юстиции Браунелла и сенатора Батлера, был направлен на то, чтобы поставить под полный контроль властей деятельность Компартии США. Документом было установлено, что коммунисты «не могут претендовать ни на какие права, привилегии и гарантии неприкосновенности», а также участвовать в выборах.
Закон был принят на фоне борьбы с «красной угрозой». Авторы закона считали, что Компартия как «агент враждебной иностранной державы» может быть угрозой безопасности Соединенных Штатов. В советской печати действия американских властей ассоциировали с «одной из составных частей политики правящих кругов США, направленной на подавление прогрессивных сил в стране».
На протяжении всего XX в. коммунистическое движение неоднократно оказывалось под запретом в разных странах. Партии становились нелегальными в ряде европейских государств, где к власти приходили идеологические противники коммунистов – правые силы. Так, например, было в Италии и Германии. В каких государствах пытались запретить деятельность красного движения – в подборке «Ведомостей».
Италия
В 1921 г. Бенито Муссолини основал Национальную фашистскую партию, и после прихода к власти в 1922 г. он начал активные действия по устранению всех конкурентов, включая социалистов и коммунистов. Коммунистическая партия Италии, основанная в 1921 г., стала одной из главных целей фашистов, поскольку она представляла угрозу для их власти, пропагандируя идеи пролетарской революции и критикуя фашистский режим.
Муссолини стремился к созданию однопартийного государства, где фашистская идеология стала бы единственной допустимой политической платформой. Коммунистическая партия, со своими сильными связями с Советским Союзом и значительной поддержкой среди рабочего класса, представляла серьезную угрозу для установления такого режима. В 1926 г., после серии покушений на его жизнь, Муссолини использовал эти инциденты как предлог для введения так называемых «исключительных законов», которые запретили все оппозиционные партии, включая коммунистическую, и установили жесткий контроль над политической и общественной жизнью страны.
Партия играла важную роль в движении против фашистских и нацистских сил, она возобновила свою деятельность после падения режима Муссолини в 1943 г. После войны, в 1944 г., она была официально легализована и стала одной из ведущих политических партий в послевоенной Италии.
Германия
Непростой судьба оказалась у коммунистов на родине Карла Маркса. После прихода к власти нацистов в 1933 г. местная Компартия была запрещена, а ее члены подверглись репрессиям. После Второй мировой войны страна была разделена на две части, восточную и западную, в каждой из которых отношение к коммунистам было разным.
В социалистической Германской Демократической Республике левые пришли к власти. В Федеративной Республике Германия же коммунисты сначала пытались участвовать в парламентских выборах, но в 1956 г. «Коммунистическая партия Германии» была запрещена как антиконституционная организация. В 1970-1980-е гг. в ФРГ также действовала леворадикальная террористическая организация «Фракция Красной армии», жертвами которой стали несколько десятков человек, в том числе высокопоставленные лица.
В 1968 г. произошла разрядка, к власти в ФРГ пришла более умеренная коалиция из нескольких партий. Коммунисты сформировали партию под новым названием – «Германская коммунистическая партия», так как не могли юридически воссоздать старую организацию. После объединения ФРГ и ГДР в 1990 г. она стала терять свою популярность. В 2019 г. получила 0,1% голосов на выборах в Европейский парламент. Партия поддерживает Россию и выступает за выход Германии из НАТО и ЕС.
США
Борьба с «красной угрозой» в США началась еще в 1917 г., с приходом большевиков к власти в России. В 1940 г. был принят «акт Смита», который установил уголовные наказания за пропаганду свержения правительства США. Борьба с коммунизмом достигла своего пика в середине XX в., в период так называемого «маккартизма». Кампания была названа в честь сенатора Джозефа Маккарти, активно боровшегося с левым и рабочим движением. В 1954 г. был принят акт, фактически объявлявший Компартию США вне закона.
Этому предшествовали и другие законодательные решения, в частности принятие закона Тафта – Хартли, ограничивавшего права рабочих и профсоюзов (1947 г.) и закона о внутренней безопасности (1950 г.). Специальная комиссия занималась расследованиями деятельности, по результатам которых многие служащие были уволены или арестованы. Кампания широко освещалась в СМИ, а под подозрением оказывались такие известные личности, как актер Чарли Чаплин и физики Роберт Оппенгеймер и Альберт Эйнштейн.
Через несколько лет кампания против левого движения сошла на нет, поскольку сопровождалась обвинениями против высокопоставленных чиновников и систематическими нарушениями гражданских прав. Против нее выступил президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр, и в 1967 г. Верховный суд США признал все антикоммунистические законы, принятые в период маккартизма, неконституционными.
Аргентина
Левое движение в этой стране имеет длительную историю. Коммунистическая партия Аргентины была основана еще в 1918 г. На фоне экономического кризиса в стране к власти в 1930 г. в результате переворота пришли военные. В Аргентине отменили конституционные гарантии и стали бороться с коммунистическим движением, после чего партия была вынуждена уйти в подполье.
После окончания Второй мировой войны и с приходом к власти в 1946 г. Хуана Перрона начались послабления. В 1957 г. партия получила три места на выборах в конституционную ассамблею страны. Однако уже спустя два года правительство вновь запретило ее деятельность.
После падения в 1983 г. очередной военной хунты партия вновь обрела статус легальной. Сейчас она входит в состав основной оппозиционной коалиции в Аргентине «Союз ради родины».
Чили
Компартия в стране была основана в 1922 г. На протяжении первой половины XX в. партия то объединялась с другими политическими течениями, то уходила в подполье. Коммунистическое движение было под запретом в 1927-1931 гг. во время диктатуры Ибаньеса дель Кампо, а также в 1948–1958 гг., когда в Чили был подписан «Закон о непрерывной защите демократии».
После отмены этого закона в 1958 г. партия вновь вернулась в политику на легальных основаниях. В 1970 г. она вошла в коалиционное правительство «Народного единства», которое возглавлял президент-социалист Сальвадор Альенде. Но уже через три года в Чили произошел военный переворот под руководством генерала Аугусто Пиночета: президент покончил жизнь самоубийством, Коммунистическая партия была запрещена, а ее члены бежали за границу, были репрессированы или ушли в подполье.
В 1976 г. арестованного ранее генерального секретаря партии Луиса Корвалана обменяли на советского диссидента Владимира Буковского. После падения режима Пиночета в 1990 г. и восстановления демократии в стране партия опять обрела легальный статус: была оппонентом нескольких правительств и принимала участие в различных левых коалициях. В 2017 г. прошла в парламент и сформировала там фракцию из 8 депутатов. Партия также известна и тем, что в ней состоял чилийский поэт Пабло Неруда.
Парагвай
Парагвайская Коммунистическая партия создана в 1928 г. С момента своего основания в первой половине века она была вынуждена практически все время работать нелегально. Активно участвовала в Гражданской войне в Парагвае 1947 г.
В результате военного переворота 1954 г. к власти пришел генерал-антикоммунист Альфредо Стресснер. В его правление был издан «Закон о защите демократии», а многие члены левого движения подверглись репрессиям. После падения диктатуры Стресснера в 1989 г. партия вновь была легализована, вошла в состав левых коалиций страны и занялась политической деятельностью.
Где компартии запрещены до сих пор
Коммунистические партии сейчас нелегальны в Иране, Таиланде, Индонезии, на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии и др. В ряде стран действуют запреты на символику политического движения или ее пропаганду.