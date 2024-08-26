Атака ВВС Израиля на юге Ливана может привести к началу масштабной войны

Угроза открытия второго фронта нависла над Израилем с первых дней начала войны в Газе и, чем дольше продолжаются боевые действия, тем сильнее растет эта вероятность, соглашается военный эксперт Александр Ермаков. Но, по словам эксперта, на данный момент Израиль пока не готов начать сухопутную операцию на юге Ливана, поскольку большая часть израильской армии задействована в войне с «Хамас». Кроме того, продолжает эксперт, в израильском руководстве понимают, что потенциальная война на севере будет значительно сложнее, чем на юге.