Атака ВВС Израиля на юге Ливана может привести к началу масштабной войны

Атака ВВС Израиля на юге Ливана может привести к началу масштабной войныВ ней участвовала почти половина ВВС Израиля
Утром 25 августа ВВС Израиля задействовали около 100 истребителей для превентивных ударов по ракетным установкам ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана, передает пресс-служба Армии обороны Израиля. По данным израильских военных, большинство из этих установок были нацелены на север еврейского государства, а некоторые – на центральную часть страны. Всего в ходе воздушной атаки было поражено более 40 пусковых площадок, погибли по меньшей мере трое граждан Ливана.
В результате израильских атак по южноливанскому городу Хиам среди погибших оказался боец союзной «Хезболле» шиитской группировки «Амаль», сообщили в пресс-службе группировки. Личности остальных погибших пока неизвестны.
Позже представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари в видеообращении заявил, что израильские ВВС предотвратили запуск сотен ракет и десятков беспилотников со стороны «Хезболлы» по северным и центральным районам Израиля. «Мы устранили более крупную, вероятно будущую, угрозу», – добавил Хагари. По данным израильской разведки, ливанцы планировали нанести ракетный удар по разведывательным базам армии и штаб-квартире израильской разведки «Моссад» в центре страны.
До этого «Хезболла» в заявлении, опубликованном на портале организации Alahed News, отметила, что ее боевики выпустили более 320 ракет класса «Катюша» по 11 военным объектам и установкам ПВО, расположенным на севере Израиля и на оккупированных Голанских высотах. Эту акцию представители движения назвали первым этапом возмездия за убийство одного из основателей группировки, Фуада Шукра, в прошлом месяце. Кроме того, движение опровергло утверждения израильских военных о превентивном характере воздушных ударов ВВС Израиля, назвав их «пустыми заявлениями, которые противоречат фактам на местах».
В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на экстренном заседании кабинета безопасности призвал сограждан соблюдать директивы командования тыла Армии обороны Израиля. «[Хасан] Насралла [лидер «Хезболлы»] в Бейруте и [Али] Хаменеи в Тегеране должны знать, что наши сегодняшние действия являются еще одним шагом к изменению ситуации на севере», – заявил премьер. А министр обороны Йоав Галант вслед за ракетным обстрелом со стороны «Хезболлы» объявил в стране режим чрезвычайной ситуации на 48 часов.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати на внеочередном заседании кабинета министров заявил, что Бейрут поддерживает контакты со своими партнерами ради деэскалации конфликта с Израилем. При этом он призвал израильские власти «прекратить агрессию», а затем выполнить резолюцию СБ ООН 1701, который призывает к разоружению «Хезболлы» и развертыванию миротворческих сил ООН к югу от реки Литани в Ливане.
Масштабная воздушная атака Израиля последовала спустя месяц после того, как Тель-Авив пригрозил движению «Хезболла» «сокрушительным ударом» вслед за ракетным обстрелом по Голанским высотам 27 июля, в результате которого погибло 12 человек в возрасте от 12 до 20 лет.
Удар израильских ВВС по Южному Ливану может привести к серьезной эскалации ближневосточного конфликта, полагает эксперт РСМД Кирилл Семенов. Эксперт напомнил, что с начала войны в Газе в октябре 2023 г. Израиль против «Хезболлы» использовал небольшие группы боевой авиации, теперь в конфликте возникла развилка между продолжением воздушных атак либо началом масштабного сухопутного вторжения в Ливан, как в 2006 г.
Угроза открытия второго фронта нависла над Израилем с первых дней начала войны в Газе и, чем дольше продолжаются боевые действия, тем сильнее растет эта вероятность, соглашается военный эксперт Александр Ермаков. Но, по словам эксперта, на данный момент Израиль пока не готов начать сухопутную операцию на юге Ливана, поскольку большая часть израильской армии задействована в войне с «Хамас». Кроме того, продолжает эксперт, в израильском руководстве понимают, что потенциальная война на севере будет значительно сложнее, чем на юге.
Как считает Семенов, теоретически сигналом к началу вторжения израильской армии в Ливан могло стать заключение соглашения о прекращении огня в Газе с боевиками «Хамас», так как Тель-Авив не может вести войну на два фронта.