Украина требует от Белоруссии отвода ракет от границы

Не Минск своими действиями эскалирует ситуацию, ответственность полностью лежит на Киеве, который за счет раздувания конфликта хочет в идеале втянуть НАТО уже официально в боевые действия на Украине, заявляет директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО Вячеслав Сутырин. Недавний инцидент со сбитыми беспилотниками и вторжение ВСУ в Курскую область не могли не вызвать озабоченность руководства Белоруссии, которое вынуждено послать Киеву сигнал, что ее армия готова защищать свою территорию. При этом вооруженные силы Белоруссии – это не очень многочисленная армия оборонного типа, ресурсы которой ограниченны для масштабной наступательной операции. Поэтому действия Минска являются только реакцией на новый виток эскалации со стороны Киева и не направлены на расширение конфликта, резюмирует эксперт.