Украина требует от Белоруссии отвода ракет от границы

Украина требует от Белоруссии отвода ракет от границыВоенное столкновение все же маловероятно
В Гомельской области Белоруссии проходит второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны, сообщила 26 августа пресс-служба минобороны страны. Продлится он до 6 сентября, цель проверки – определить, насколько эффективно идет работа должностных лиц в формировании и применении сил территориальной обороны.
Это сообщение последовало после заявления МИД Украины от 25 августа. В нем говорится, что Украина расценивает военные мероприятия белорусской армии на границе как враждебные и требует от Белоруссии отвести войска. Белоруссия «сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности сил специальных операций, вооружения и военной техники <...> в Гомельской области, вблизи северных границ Украины», отмечают в МИДе. Ведомство также заявило, что Киев не собирается предпринимать враждебные действия по отношению к Минску и требует отвести войска от границы на расстояние, «превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня». При этом в случае нарушения Белоруссией государственной границы Украины последняя будет считать скопления войск, военные объекты и пути снабжения «законной целью» для своих ударов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил 9 августа о том, что в воздушном пространстве страны было сбито несколько украинских ударных беспилотников. По его словам, подобные инциденты уже происходили в прошлом и расцениваются Минском как провокации, которые не останутся без ответа. После этого Лукашенко отдал приказ об усилении группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях. Приказы на марши в указанные направления получили сухопутные войска, силы специальных операций, а также ракетные войска, вооруженные ракетными комплексами «Полонез» и «Искандер» с дальностью стрельбы порядка 300 км.
Не Минск своими действиями эскалирует ситуацию, ответственность полностью лежит на Киеве, который за счет раздувания конфликта хочет в идеале втянуть НАТО уже официально в боевые действия на Украине, заявляет директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО Вячеслав Сутырин. Недавний инцидент со сбитыми беспилотниками и вторжение ВСУ в Курскую область не могли не вызвать озабоченность руководства Белоруссии, которое вынуждено послать Киеву сигнал, что ее армия готова защищать свою территорию. При этом вооруженные силы Белоруссии – это не очень многочисленная армия оборонного типа, ресурсы которой ограниченны для масштабной наступательной операции. Поэтому действия Минска являются только реакцией на новый виток эскалации со стороны Киева и не направлены на расширение конфликта, резюмирует эксперт.
Киев не готов к открытой войне против Белоруссии, так как ему попросту не хватит на это войск, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Максимум в действиях Киева – это провокации, осуществление которых возможно в интересах Вашингтона. США таким образом проверяют, какой будет реакция Белоруссии на враждебные действия, используя для таких проверок украинские силы и ресурсы, говорит эксперт.