Шансы демократов на выборах в конгресс растут

Даже если кандидат демпартии выиграет президентские выборы, этого будет недостаточно для осуществления намеченных ею планов. Шансы их реализовать хотя бы частично появятся в случае победы партии на выборах в две сразу или хотя бы в одну палату конгресса. Исторически президентская партия, проигравшая промежуточные выборы в одну из палат, практически никогда не сохраняет другую в год президентских выборов. Например, на промежуточных выборах в 2018 г. республиканская партия потеряла большинство в палате представителей, но удержала сенат. В 2020 г. она лишилась преимущества и там. Сейчас этот тренд не на стороне демократов.