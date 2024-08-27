Шансы демократов на выборах в конгресс растут

Шансы демократов на выборах в конгресс растутЭтому помогла замена Джо Байдена на Камалу Харрис
За время пребывания в качестве кандидата демократической партии вице-президент США Камала Харрис изменила политический ландшафт страны. Перемены коснулись не только динамики опросов в ее пользу, но, как сообщило 26 августа Reuters, с 21 июля Харрис собрала пожертвований на $540 млн.
Даже если кандидат демпартии выиграет президентские выборы, этого будет недостаточно для осуществления намеченных ею планов. Шансы их реализовать хотя бы частично появятся в случае победы партии на выборах в две сразу или хотя бы в одну палату конгресса. Исторически президентская партия, проигравшая промежуточные выборы в одну из палат, практически никогда не сохраняет другую в год президентских выборов. Например, на промежуточных выборах в 2018 г. республиканская партия потеряла большинство в палате представителей, но удержала сенат. В 2020 г. она лишилась преимущества и там. Сейчас этот тренд не на стороне демократов.
Но, по данным агрегатора опросов FiveThirtyEight, демократов поддерживает 46,9%, а республиканцев – 45,2%. Рост показателей начался в конце июля, после отказа президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок.
Версию о том, что президент может стать причиной проигрыша партии на выборах в конгресс, стали разгонять после его провального выступления на дебатах 27 июня, что, в частности, и привело к его снятию с выборов. Позже, 20 августа, сам Байден в интервью подтвердил это.
Замена Байдена на Харрис явно сыграла на пользу кампании демократов в конгрессе, считает руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Основной причиной эксперт считает то, что в отличие от Байдена она не переносит свой антирейтинг на ключевые кампании в наиболее сложных округах.
Эти изменения подтверждаются и данными опросов. Аналитический центр Cook Political Report (CPR) уже в середине августа показал рост показателей демократов в сенате в наиболее соревновательных штатах. Например, сенатор-демократ Джеки Роузен переизбирается в Неваде и будет соперничать с республиканцем Сэмом Брауном. Согласно CPR, демократ увеличила свой отрыв от него до 18 п. п. (в мае, согласно опросу The New York Times и Сиенского колледжа, оба кандидата набирали по 41%). И это с учетом того, что с февраля 2024 г. экс-президент США и республиканский кандидат Дональд Трамп опережал в этом штате сначала Байдена, а затем и Харрис. На 26 августа, согласно массиву опросов газеты The Hill, преимущество Трампа в Неваде составляет 1 п. п.
Средний отрыв демократов в этом и некоторых других важных штатах меньше, чем по данным отдельных опросов, но все же в ряде случаев выходит за пределы статистической погрешности.
Битва за сенат для демократов будет в разы сложнее, чем за палату представителей, объясняет руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «Демократы уязвимы в большем количестве штатов, чем республиканцы, и, соответственно, им приходится тратить на «защиту» больше ресурсов, чем на победу в республиканских штатах», – уточнила американист. С другой стороны, шансы партии в палате представителей гораздо выше, хотя успех ей все же не гарантирован. В качестве одной из причин увеличивающихся шансов демократов в палате Журавлева указывает неспособность республиканцев наладить функционирование законодательного органа почти за два года пребывания в большинстве.
При этом демократические кандидаты собирают больше пожертвований. В апреле журналисты Axios подсчитали, что в 18 из 20 самых конкурентных округов за первые три месяца 2024 г. на выборах в палату кандидаты-демократы собрали в среднем $890 000, а республиканцы – $550 000.
Но если смотреть на исторические тренды и учитывать, что ажиотаж вокруг кандидатуры Харрис будет постепенно уменьшаться, республиканцы все еще имеют сравнительное преимущество, продолжает Дубравский. «На сегодняшний день кажется, что палата представителей может уйти к республиканцам с небольшим преимуществом в 5–10 мест. Но это может быть остаточным эффектом от президентства Байдена. Сенат я бы также отдал республиканской партии с разницей в 1–2 места», – резюмировал эксперт.