Шансы демократов на выборах в конгресс растут

Эти изменения подтверждаются и данными опросов. Аналитический центр Cook Political Report (CPR) уже в середине августа показал рост показателей демократов в сенате в наиболее соревновательных штатах. Например, сенатор-демократ Джеки Роузен переизбирается в Неваде и будет соперничать с республиканцем Сэмом Брауном. Согласно CPR, демократ увеличила свой отрыв от него до 18 п. п. (в мае, согласно опросу The New York Times и Сиенского колледжа, оба кандидата набирали по 41%). И это с учетом того, что с февраля 2024 г. экс-президент США и республиканский кандидат Дональд Трамп опережал в этом штате сначала Байдена, а затем и Харрис. На 26 августа, согласно массиву опросов газеты The Hill, преимущество Трампа в Неваде составляет 1 п. п.