Как снятие Роберта Кеннеди с выборов скажется на их результате

Несмотря на уже тогда испытываемые им проблемы в связи с регистрацией кандидатуры в штатах (независимые кандидаты должны делать это самостоятельно - в отличие от партийных, которым помогает партийный аппарат) и финансовыми ресурсами, Кеннеди все же оставался привлекателен прежде всего для тех избирателей, кто не желал голосовать ни за Трампа, ни за Байдена. Согласно исследованию Ipsos, опубликованному в марте, более 70% избирателей Кеннеди заявили, что голосуют не за него, а против Трампа и Байдена.