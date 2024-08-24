Как снятие Роберта Кеннеди с выборов скажется на их результате

Как снятие Роберта Кеннеди с выборов скажется на их результатеДональд Трамп получит незначительное прибавление поддержки, считают эксперты
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший приостановил свою кампанию и призвал поддержать экс-главу государства и республиканского кандидата Дональда Трампа. Об этом заявил сам Кеннеди 23 августа на пресс-конференции в Аризоне.
Кеннеди останется в бюллетенях большинства штатов, в которых зарегистрировал свою кандидатуру, но отзовет ее в колеблющихся штатах.
Он обвинил демократов в предательстве партийных идеалов и в фальсификации результатов партийных праймериз в пользу сначала действующего президента США Джо Байдена, а затем и в пользу вице-президента Камалы Харрис.
«Демократическая партия стала партией войны, цензуры, коррупции…» – сказал Кеннеди.
Как Кеннеди участвовал в выборах
Кеннеди выходит из гонки на излете своей популярности и в период наибольшего осложнения процедуры ведения президентской кампании. До снятия кандидатуры Байдена уровень популярности Кеннеди был самым высоким среди «третьих кандидатов» за последние 30 лет. Согласно агрегатору опросов FiveThirtyEight (принадлежит ABC News), в начале июля 2023 г. положительно к Кеннеди относились 47,3% при том, что у его противников – Байдена и Трампа – закрепился антирейтинг, ни разу не превысив 41-42% в обоих случаях с лета 2023 г. по лето 2024 г.
На гипотетических выборах Кеннеди также показывал относительно высокий результат. Согласно данным массива опросов газеты The Hill, самый максимальный показатель был в сентябре 2023 г. — 19%. К моменту, когда Байден вышел из гонки 21 июля, результат Кеннеди составлял 8,7%.
Несмотря на уже тогда испытываемые им проблемы в связи с регистрацией кандидатуры в штатах (независимые кандидаты должны делать это самостоятельно - в отличие от партийных, которым помогает партийный аппарат) и финансовыми ресурсами, Кеннеди все же оставался привлекателен прежде всего для тех избирателей, кто не желал голосовать ни за Трампа, ни за Байдена. Согласно исследованию Ipsos, опубликованному в марте, более 70% избирателей Кеннеди заявили, что голосуют не за него, а против Трампа и Байдена.
Но выдвижение Харрис изменило ситуацию. По данным Pew Research Center, многие демократы, перешедшие к Кеннеди из недовольства Байденом, решили поддержать Харрис. Доля готовых рассмотреть кандидатуру Харрис вместо Кеннеди среди его электората составила 39%.
Кампания уже тратила больше, чем получала. По данным CBS News, к 23 августа кандидатура Кеннеди была зарегистрирована только в 23 штатах из 50, включая два колеблющихся, где равные шансы на победу есть и у республиканцев, и у демократов. В таких штатах в большинстве случаев и определяется победитель президентских выборов.
К тому моменту и опросы показали значительное снижение поддержки Кеннеди. По данным массива опросов The Hill, с учетом кандидатуры Харрис, результат Кеннеди сократился до 2,9%.
Ранее партнер Кеннеди по президентской кампании и его кандидат на пост вице-президента Николь Шанахан заявила в интервью, что Кеннеди обдумывает возможность завершить кампанию и объединить силы с бывшим президентом США и кандидатом Республиканской партии на ноябрьских выборах Дональдом Трампом. Последний, отвечая на вопрос CNN, заявил, что «открыт» для этой идеи и может предоставить Кеннеди место в своей будущей администрации в обмен на поддержку.
15 августа газета The Washington Post сообщила, что Кеннеди хотел договориться о получении места в администрации победителя ноябрьских выборов в обмен на свою поддержку. По информации издания, кроме Трампа такие консультации пытались провести и с командой действующего вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис. Но последняя не изъявила желания договариваться с Кеннеди.
Кому поможет уход Кеннеди
По данным массива опросов, Харрис опережает Трампа с 49,2% против 46%. Если добавить Кеннеди с его 2,9%, то показатель Харрис уменьшается до 48,8%, а Трампа – до 43,9%.
В последнее время Кеннеди отбирал больше голосов именно у Трампа, объясняет руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По мнению эксперта, решение Кеннеди приостановить участие в выборах принесет пользу именно Трампу, а не Харрис.
По мнению Минченко, демократы допустили ошибку, что тайно не поддержали кампанию Кеннеди. «Его продолжительное пребывание в гонке могло бы навредить Трампу», — полагает политконсультант.
Но все же вклад Кеннеди в кампанию Трампа будет незначительным, полагает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. «Кеннеди привлекателен как третий вариант, его поддерживают те, кому важно выразить свое недовольство двухпартийной системой и ограниченным выбором. Поддерживая Трампа, Кеннеди теряет свою уникальность», — отметила американист.
То есть небольшая часть избирателей в случае «мезальянса» будет довольна, что Кеннеди может получить какое-то место в правительстве и реализовать актуальную для них повестку, но это не будет решающее количество избирателей, резюмировала Бунина.