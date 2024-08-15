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WP: Кеннеди-младший намерен получить пост в новой администрации США

Ведомости

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший добивался встречи с кандидатом от демократической партии Камалой Харрис, чтобы обсудить возможность работы в ее администрации, если он поддержит ее кампанию, но интереса к его предложению не последовало, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, ранее Кеннеди обсуждал аналогичный вопрос с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом и соглашения также не было достигнуто.

Предвыборный штаб Кеннеди утверждает, что по результатам проведенного им опроса и Харрис, и Трамп получили бы больше общественной поддержки в 31 штате, если бы любой из кандидатов публично объявил, что Кеннеди будет занимать должность в их администрации.

CNN пишет, что, по словам представителя кампании, Кеннеди «по-прежнему открыт для выхода из гонки, если он считает, что может служить стране другим способом».

13 августа стало известно, что Кеннеди-младший не будет включен в избирательный бюллетень штата, так как не является жителем Нью-Йорка. Согласно постановлению суда в Олбани, указание Кеннеди адреса Кротон-Лейк-роуд, 84, в качестве своего места жительства «было ложным заявлением, требующим признания петиции недействительной».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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