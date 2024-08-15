WP: Кеннеди-младший намерен получить пост в новой администрации США
Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший добивался встречи с кандидатом от демократической партии Камалой Харрис, чтобы обсудить возможность работы в ее администрации, если он поддержит ее кампанию, но интереса к его предложению не последовало, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, ранее Кеннеди обсуждал аналогичный вопрос с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом и соглашения также не было достигнуто.
Предвыборный штаб Кеннеди утверждает, что по результатам проведенного им опроса и Харрис, и Трамп получили бы больше общественной поддержки в 31 штате, если бы любой из кандидатов публично объявил, что Кеннеди будет занимать должность в их администрации.
CNN пишет, что, по словам представителя кампании, Кеннеди «по-прежнему открыт для выхода из гонки, если он считает, что может служить стране другим способом».
13 августа стало известно, что Кеннеди-младший не будет включен в избирательный бюллетень штата, так как не является жителем Нью-Йорка. Согласно постановлению суда в Олбани, указание Кеннеди адреса Кротон-Лейк-роуд, 84, в качестве своего места жительства «было ложным заявлением, требующим признания петиции недействительной».