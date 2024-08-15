WP: Кеннеди-младший намерен получить пост в новой администрации США

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший добивался встречи с кандидатом от демократической партии Камалой Харрис, чтобы обсудить возможность работы в ее администрации, если он поддержит ее кампанию, но интереса к его предложению не последовало, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.