Кеннеди-младший не будет включен в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк
Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший не является жителем Нью-Йорка и не будет включен в избирательный бюллетень штата, постановил суд в Олбани. Об этом сообщает газета New York Post.
«Указание Кеннеди адреса Кротон-Лейк-роуд, 84, в качестве своего "места жительства" было ложным заявлением, требующим признания петиции недействительной», – указала судья.
В иске, поддержанном демократами, утверждалось, что Кеннеди был жителем Калифорнии, несмотря на то что в заявках на выборы в качестве адреса был указан дом в округе Вестчестер, где он останавливался всего один раз. Адвокаты, поддерживаемые демократической партией, представили суду различные доказательства того, что Кеннеди-младший не является жителем Нью-Йорка, включая записи о водительских правах, его лицензии на соколиную охоту и видео из TikTok, где он кормит ворон.
«Неопровержимые достоверные доказательства, представленные на суде, установили, что связи Кеннеди с адресом Кротон-Лейк-роуд, 84, существовали только на бумаге и поддерживались с единственной целью сохранения его регистрации на выборах и политического авторитета в штате Нью-Йорк», – отметила судья.
Издание отмечает, решение, которое почти наверняка будет обжаловано, может повлиять на статус Кеннеди и в бюллетенях для голосования в других штатах, учитывая, что он указал один и тот же адрес во всех своих избирательных бюллетенях по всей стране.