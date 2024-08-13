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Кеннеди-младший не будет включен в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк

Ведомости

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший не является жителем Нью-Йорка и не будет включен в избирательный бюллетень штата, постановил суд в Олбани. Об этом сообщает газета New York Post.

«Указание Кеннеди адреса Кротон-Лейк-роуд, 84, в качестве своего "места жительства" было ложным заявлением, требующим признания петиции недействительной», – указала судья.

В иске, поддержанном демократами, утверждалось, что Кеннеди был жителем Калифорнии, несмотря на то что в заявках на выборы в качестве адреса был указан дом в округе Вестчестер, где он останавливался всего один раз. Адвокаты, поддерживаемые демократической партией, представили суду различные доказательства того, что Кеннеди-младший не является жителем Нью-Йорка, включая записи о водительских правах, его лицензии на соколиную охоту и видео из TikTok, где он кормит ворон.

«Неопровержимые достоверные доказательства, представленные на суде, установили, что связи Кеннеди с адресом Кротон-Лейк-роуд, 84, существовали только на бумаге и поддерживались с единственной целью сохранения его регистрации на выборах и политического авторитета в штате Нью-Йорк», – отметила судья.

Издание отмечает, решение, которое почти наверняка будет обжаловано, может повлиять на статус Кеннеди и в бюллетенях для голосования в других штатах, учитывая, что он указал один и тот же адрес во всех своих избирательных бюллетенях по всей стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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