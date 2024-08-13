Кеннеди-младший не будет включен в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк

В иске, поддержанном демократами, утверждалось, что Кеннеди был жителем Калифорнии, несмотря на то что в заявках на выборы в качестве адреса был указан дом в округе Вестчестер, где он останавливался всего один раз. Адвокаты, поддерживаемые демократической партией, представили суду различные доказательства того, что Кеннеди-младший не является жителем Нью-Йорка, включая записи о водительских правах, его лицензии на соколиную охоту и видео из TikTok, где он кормит ворон.