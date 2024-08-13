Трамп надеется снова «поладить» с Путиным в случае своей победы на выборах

На национальном съезде республиканской партии в Милуоки в июле Трамп пообещал восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае переизбрания на пост президента США. В ходе своего выступления он заявил, что «очень хорошо ладил» с северокорейским лидером, потому что «приятно ладить с тем, у кого много ядерного оружия».