Трамп надеется снова «поладить» с Путиным в случае своей победы на выборах
Экс-президент США и кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, что надеется поладить с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост президента. Трансляция велась в официальном аккаунте Трампа в соцсети X.
«Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», – сказал Трамп.
По его словам, у него были хорошие отношения с Путиным, несмотря на мистификацию о его связях с Россией, которая продолжалась более двух лет.
«Просто мистификация, созданная Хиллари Клинтон и Адамом Шиффом. Это просто плохие люди, знаете, просто больные люди, откровенно говоря <...> Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», – подчеркнул Трамп.
О том, что Маск возьмет интервью у Трампа в X, стало известно 12 августа. Reuters отмечало, что эфир на платформе Маска может позволить Трампу обратиться к аудитории, отличной от консерваторов, которые посещают его митинги и смотрят его интервью на Fox News.
На национальном съезде республиканской партии в Милуоки в июле Трамп пообещал восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае переизбрания на пост президента США. В ходе своего выступления он заявил, что «очень хорошо ладил» с северокорейским лидером, потому что «приятно ладить с тем, у кого много ядерного оружия».