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Трамп надеется снова «поладить» с Путиным в случае своей победы на выборах

Ведомости

Экс-президент США и кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, что надеется поладить с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост президента. Трансляция велась в официальном аккаунте Трампа в соцсети X.

«Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», – сказал Трамп.

По его словам, у него были хорошие отношения с Путиным, несмотря на мистификацию о его связях с Россией, которая продолжалась более двух лет.

«Просто мистификация, созданная Хиллари Клинтон и Адамом Шиффом. Это просто плохие люди, знаете, просто больные люди, откровенно говоря <...> Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», – подчеркнул Трамп.

О том, что Маск возьмет интервью у Трампа в X, стало известно 12 августа. Reuters отмечало, что эфир на платформе Маска может позволить Трампу обратиться к аудитории, отличной от консерваторов, которые посещают его митинги и смотрят его интервью на Fox News.

На национальном съезде республиканской партии в Милуоки в июле Трамп пообещал восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае переизбрания на пост президента США. В ходе своего выступления он заявил, что «очень хорошо ладил» с северокорейским лидером, потому что «приятно ладить с тем, у кого много ядерного оружия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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