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Трамп пообещал восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Ведомости

Дональд Трамп пообещал восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае переизбрания на пост президента США. Об этом он заявил на заключительном массовом мероприятии национального съезда республиканской партии в Милуоки.

Трамп в ходе своего выступления заявил, что «очень хорошо ладил» с северокорейским лидером, потому что «приятно ладить с тем, у кого много ядерного оружия»

«Когда мы вернемся, я вновь полажу с ним. Он тоже хотел бы, чтобы я вернулся», – подчеркнул Трамп.

Мероприятие в Милуоки длилось более пяти часов, а выступление кандидата от республиканцев – более 90 минут, что стало самой длинной речью на съезде в истории, пишет Reuters. В начале своей речи Трамп также рассказал, как выжил после покушения, затем перешел к нападкам на администрацию действующего Джо Байдена, которая, по его словам, разрушает страну. Трамп утверждал, что только он способен спасти страну от неминуемой гибели, и заявил, что мог бы остановить мировые войны телефонным звонком. Кандидат в президенты также посвятил большую часть своей речи проблеме нелегальных мигрантов.

Трамп официально согласился баллотироваться на новый срок от республиканской партии 18 июля. Он также представил свою предвыборную программу. Ключевыми пунктами в ней стали борьба с инфляцией и решение миграционного вопроса, отмечает CNN. В частности, Трамп раскритиковал миграционную политику действующего президента США Джо Байдена и пообещал закрыть границу «в первый же день», закончить строительство стены на южной границе США и «запустить крупнейшую операцию по депортации» в истории США.

15 июля республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. После этого политик представил сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты страны. Вэнс принял это предложение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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