Трамп пообещал восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Мероприятие в Милуоки длилось более пяти часов, а выступление кандидата от республиканцев – более 90 минут, что стало самой длинной речью на съезде в истории, пишет Reuters. В начале своей речи Трамп также рассказал, как выжил после покушения, затем перешел к нападкам на администрацию действующего Джо Байдена, которая, по его словам, разрушает страну. Трамп утверждал, что только он способен спасти страну от неминуемой гибели, и заявил, что мог бы остановить мировые войны телефонным звонком. Кандидат в президенты также посвятил большую часть своей речи проблеме нелегальных мигрантов.