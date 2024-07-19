Трамп пообещал восстановить отношения с Ким Чен Ыном
Дональд Трамп пообещал восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае переизбрания на пост президента США. Об этом он заявил на заключительном массовом мероприятии национального съезда республиканской партии в Милуоки.
Трамп в ходе своего выступления заявил, что «очень хорошо ладил» с северокорейским лидером, потому что «приятно ладить с тем, у кого много ядерного оружия»
«Когда мы вернемся, я вновь полажу с ним. Он тоже хотел бы, чтобы я вернулся», – подчеркнул Трамп.
Мероприятие в Милуоки длилось более пяти часов, а выступление кандидата от республиканцев – более 90 минут, что стало самой длинной речью на съезде в истории, пишет Reuters. В начале своей речи Трамп также рассказал, как выжил после покушения, затем перешел к нападкам на администрацию действующего Джо Байдена, которая, по его словам, разрушает страну. Трамп утверждал, что только он способен спасти страну от неминуемой гибели, и заявил, что мог бы остановить мировые войны телефонным звонком. Кандидат в президенты также посвятил большую часть своей речи проблеме нелегальных мигрантов.
Трамп официально согласился баллотироваться на новый срок от республиканской партии 18 июля. Он также представил свою предвыборную программу. Ключевыми пунктами в ней стали борьба с инфляцией и решение миграционного вопроса, отмечает CNN. В частности, Трамп раскритиковал миграционную политику действующего президента США Джо Байдена и пообещал закрыть границу «в первый же день», закончить строительство стены на южной границе США и «запустить крупнейшую операцию по депортации» в истории США.
15 июля республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. После этого политик представил сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты страны. Вэнс принял это предложение.