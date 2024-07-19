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Newsmax: Байден выйдет из гонки за пост президента, но не поддержит Харрис

Ведомости

Президент США Джо Байден планирует сняться с президентских выборов уже в эти выходные, наиболее вероятно – в ближайшие выходные. Об этом утверждает журналист и комментатор крайне правого телеканала Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники.

«Президент Байден согласился сложить с себя полномочия кандидата от демократической партии. Это произойдет уже в эти выходные», – заявил Гальперин.

По сведениям журналиста, Байден также не будет одобрять кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве своего преемника. Предположительно, он поддержит открытый процесс, в ходе которого будут выбирать между Харрис и несколькими другими кандидатами.

Гальперин сообщил, что также рассматриваются кандидатуры губернатора Кентукки Энди Бешира и губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Среди других кандидатов, которые могут побороться с Харрис за выдвижение в президенты, – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.

18 июля Newsweek писал, что Харрис возглавила список претендентов в кандидаты на пост американского президента от демократов. Согласно данным Polymarket, шансы Харрис стать кандидатом от демократической партии составляют 45%. Она на 40% опережает Байдена и на 3% – Мишель Обаму. В этот же день The Hill опубликовал данные опроса Economist/YouGov, по которым 79% демократов поддержали бы Харрис в качестве кандидата от партии на выборах президента в случае выхода Байдена из гонки. О том что вероятность победы Харрис над Дональдом Трампом выше, чем у Байдена, заявили примерно 28% демократов. Около 32% сказали, что у вице-президента столько же шансов, 24% – что меньше. Кроме того, 51% опрошенных считают, что Байден должен отойти в сторону и позволить баллотироваться другому демократу.

27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали провал Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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