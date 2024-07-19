Newsmax: Байден выйдет из гонки за пост президента, но не поддержит Харрис

18 июля Newsweek писал, что Харрис возглавила список претендентов в кандидаты на пост американского президента от демократов. Согласно данным Polymarket, шансы Харрис стать кандидатом от демократической партии составляют 45%. Она на 40% опережает Байдена и на 3% – Мишель Обаму. В этот же день The Hill опубликовал данные опроса Economist/YouGov, по которым 79% демократов поддержали бы Харрис в качестве кандидата от партии на выборах президента в случае выхода Байдена из гонки. О том что вероятность победы Харрис над Дональдом Трампом выше, чем у Байдена, заявили примерно 28% демократов. Около 32% сказали, что у вице-президента столько же шансов, 24% – что меньше. Кроме того, 51% опрошенных считают, что Байден должен отойти в сторону и позволить баллотироваться другому демократу.