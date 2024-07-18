The Hill: замену Байдена на Харрис в предвыборной гонке одобряют 79% демократов

27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и экс-президент США Дональд Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.