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The Hill: замену Байдена на Харрис в предвыборной гонке одобряют 79% демократов

Ведомости

По данным опроса Economist/YouGov, 79% демократов поддержали бы вице-президента США Камалу Харрис в качестве кандидата от партии на выборах президента, если нынешний американский лидер Джо Байден решит выйти из гонки. Об это пишет The Hill.

Примерно 28% демократов заявили, что вероятность победы Харрис над Дональдом Трампом выше, чем у Байдена. Около 32% сказали, что у вице-президента столько же шансов, и 24% – что меньше.

Более половины опрошенных – 51% – считают, что Байден должен отойти в сторону и позволить баллотироваться другому демократу.

Среди демократов, считающих, что Байден должен выйти из гонки, 68% заявили, что обеспокоенность его возрастом, здоровьем или когнитивными функциями является главной причиной, по которой он должен прекратить свою перевыборную кампанию. Около 23% назвали в качестве основной причины опасения по поводу его способности победить Трампа.

Хотя значительная часть респондентов считает, что Байдену следует уйти в отставку, лишь немногие заявили, что президент, скорее всего, сделает это. Всего 4% американцев назвали вероятность его ухода очень высокой, 15% – несколько высокой. Примерно 65% сказали, что вероятность его выхода из гонки невелика или совсем невелика.

2 июля The Wall Street Journal сообщил, что Харрис находится в центре обсуждения демократов как вероятная замена Джо Байдену на президентских выборах, в случае если он откажется от своей заявки на переизбрание.

27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и экс-президент США Дональд Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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