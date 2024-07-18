The Hill: замену Байдена на Харрис в предвыборной гонке одобряют 79% демократов
По данным опроса Economist/YouGov, 79% демократов поддержали бы вице-президента США Камалу Харрис в качестве кандидата от партии на выборах президента, если нынешний американский лидер Джо Байден решит выйти из гонки. Об это пишет The Hill.
Примерно 28% демократов заявили, что вероятность победы Харрис над Дональдом Трампом выше, чем у Байдена. Около 32% сказали, что у вице-президента столько же шансов, и 24% – что меньше.
Более половины опрошенных – 51% – считают, что Байден должен отойти в сторону и позволить баллотироваться другому демократу.
Среди демократов, считающих, что Байден должен выйти из гонки, 68% заявили, что обеспокоенность его возрастом, здоровьем или когнитивными функциями является главной причиной, по которой он должен прекратить свою перевыборную кампанию. Около 23% назвали в качестве основной причины опасения по поводу его способности победить Трампа.
Хотя значительная часть респондентов считает, что Байдену следует уйти в отставку, лишь немногие заявили, что президент, скорее всего, сделает это. Всего 4% американцев назвали вероятность его ухода очень высокой, 15% – несколько высокой. Примерно 65% сказали, что вероятность его выхода из гонки невелика или совсем невелика.
2 июля The Wall Street Journal сообщил, что Харрис находится в центре обсуждения демократов как вероятная замена Джо Байдену на президентских выборах, в случае если он откажется от своей заявки на переизбрание.
27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и экс-президент США Дональд Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.