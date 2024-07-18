Что говорят о снятии Джо Байдена с выборовДискуссия в СМИ началась за несколько часов до сдачи президентом теста на коронавирус
В ночь на 18 июля по московскому времени за несколько часов до объявления о заражении президента США Джо Байдена COVID-19 в американских СМИ снова появилась информация о попытках однопартийцев убедить его отказаться от участия в выборах.
По данным телеканала ABC News, лидеры демократов в палате представителей и сенате Хаким Джеффрис и Чак Шумер пытаются отложить номинацию Байдена кандидатом от партии. Голосование, предположительно, должно было пройти ближе к концу июля. Журналисты добавили со ссылкой на источники, что в пользу переноса мероприятия выступает и сопредседатель комитета по правилам Национального демократического комитета (DNC) губернатор Миннесоты Тим Уолтц.
ABC News также сообщили, что Шумер лично встречался с Байденом 13 июля и подверг сомнению возможности президента на предстоящих выборах. Представители Шумера подчеркнули, что сообщение телеканала – спекуляция. При этом они отрицали факт наличия таких обсуждений.
По информации газеты The Washington Post (текст был опубликован уже после подтверждения заболевания Байдена), Шумер и Джеффрис встречались с Байденом и на прошлой неделе 11 июля. Собеседники издания утверждают, что однопартийцы предупредили президента об ущербе, который его кандидатура может нанести демократам на выборах в конгресс, которые пройдут в ноябре одновременно с президентскими.
Официально ни Шумер, ни Джеффрис не подтвердили наличие такого разговора, но и не отрицали его. Один из представителей Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что руководители партии в конгрессе, наоборот, уверили Байдена в своей поддержке.
Позже и телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси – одна из главных сторонников американского президента – в частном разговоре заявила Байдену, что опросы гарантируют его проигрыш, и что его дальнейшее пребывание в гонке может лишить демократов возможности выиграть выборы в палату представителей в ноябре.
Собеседники агентства утверждают, что Байден возразил Пелоси и подчеркнул наличие опросов, показывающих сохранение его шансов на победу над Трампом. При этом источники не подтвердили, говорила ли Пелоси о необходимости снятия кандидатуры Байдена с выборов ему лично.
Последним видным демократом, публично призвавшим Байдена завершить президентскую кампанию, был член палаты представителей Адам Шифф (председатель спецкомитета по разведке в 2019-2023 гг.) 17 июля. «Решение об отказе от участия в выборах может принять только сам президент Байден, но я считаю, что пришло время передать эстафету», – сказал Шифф, пояснив, что такой шаг повысит шансы Демократической партии одолеть республиканцев.
Можно предположить, что слухи в СМИ и заболевание сподвигнут начать некий процесс по смене Байдена, но не очень понятен смысл, так как демократам некем его заменить, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. Эксперт объясняет, что новость о заболевании Байдена ковидом просто станет очередным поводом для активной критики в отношении Байдена со стороны некоторых однопартийцев. «У кого-то в аппарате демпартии просто сдают нервы», – сказал американист.
Он также подчеркнул, что аргумент о том, что из-за Байдена демократы могут проиграть в конгрессе пока не соответствует реальному положению дел. «В конечном итоге конгрессмены ответственны каждый перед своим округом. И по опросам их шансы на победу выше, чем у Байдена в президентской гонке. Что влияет на шансы, так это их конкретная политика», – резюмировал Кочегуров.
По данным социологической службы AP-NORC, 70% считают, что Байден должен завершить президентскую кампанию. Для сравнения, 57% высказались аналогично по поводу бывшего президента США Дональда Трампа.
По последним данным Real Clear Politics, на гипотетических выборах Байден отстает от Трампа на 2,7 п.п.: 47,1% против 44,4% в пользу последнего.
После провального выступления Байдена на первых дебатах 27 июня некоторые из однопартийцев и доноров призвали его выйти из президентской гонки. Согласно газете The New York Times, к 17 июля против кандидатуры Байдена высказались 20 демократов в палате представителей из 213 и 1 сенатор-демократ из 50. Из 23 губернаторов-демократов ни один публично пока не призвал Байдена выйти из президентской гонки.