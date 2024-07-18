Он также подчеркнул, что аргумент о том, что из-за Байдена демократы могут проиграть в конгрессе пока не соответствует реальному положению дел. «В конечном итоге конгрессмены ответственны каждый перед своим округом. И по опросам их шансы на победу выше, чем у Байдена в президентской гонке. Что влияет на шансы, так это их конкретная политика», – резюмировал Кочегуров.