Как покушение на Дональда Трампа повлияет на кампанию Джо Байдена

Ослабление критики Байдена со стороны демократов обусловлено и нехваткой времени до его официального избрания кандидатом в президенты, объясняет доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. «Покушение на Трампа и грядущий съезд республиканцев займут информационное пространство на некоторое время, после чего шансов у демократов убедить Байдена сняться практически не будет», – сказал американист. Он подчеркнул, что после номинации отстранение грозит более глубокими имиджевыми потерями для демократов.