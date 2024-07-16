Как покушение на Дональда Трампа повлияет на кампанию Джо Байдена

Как покушение на Дональда Трампа повлияет на кампанию Джо БайденаДемократ укрепил свои шансы остаться в президентской гонке
Градус напряжения в американской политике должен быть снижен, заявил президент США Джо Байден в своем обращении к нации, посвященном покушению на экс-главу государства Дональда Трампа 13 июля.
Одновременно с этим в американских СМИ появилась информация о смягчении давления демократов на самого Байдена. Как сообщает портал Axios, однопартийцы, ранее требовавшие снятия кандидатуры президента с выборов, вместо этого сконцентрировали внимание на вопросах своей личной безопасности. Собеседник издания рассказал о «хаотичной» атмосфере внутри партии после покушения на Трампа, не способствующей эскалации внутренних противоречий.
Бывший конкурент Байдена на праймериз демократов в 2024 г. конгрессмен Дин Филлипс назвал «непатриотичным» и «беспринципным» продолжение дискуссий «о чем-либо», кроме как о «национальной трагедии (речь идет о покушении на Трампа. – «Ведомости»)». «Единственное обсуждение президента Байдена должно быть связано с тем, как он может утешить нашу страну <...>», – сказал Филлипс.
Ослабление критики Байдена со стороны демократов обусловлено и нехваткой времени до его официального избрания кандидатом в президенты, объясняет доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. «Покушение на Трампа и грядущий съезд республиканцев займут информационное пространство на некоторое время, после чего шансов у демократов убедить Байдена сняться практически не будет», – сказал американист. Он подчеркнул, что после номинации отстранение грозит более глубокими имиджевыми потерями для демократов.
Один из собеседников Axios и вовсе заявил, что возмущение Байденом сойдет на нет, так как в демпартии «все свыклись» с мыслью о победе Трампа.
Сам же Байден старается смягчить риторику в отношении Трампа. Помимо трех выступлений, связанных с нападением на бывшего президента, в которых действующий призвал отказаться от насилия в политике, члены его избирательного штаба приняли решение приостановить трансляцию агитационных антитрамповских роликов.
14 июля Трамп рассказал газете The New York Post, что Байден может попросить минюст США прекратить два расследования, фигурантом которых был экс-президент. А вечером 15 июля стало известно о решении суда Флориды прекратить уголовное дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов.
Реакция Байдена и его штаба на покушение усилит его позиции в борьбе с критиками внутри партии, которые требовали снятия его кандидатуры, согласен старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. Эксперт полагает, что Байден сделал правильный шаг и как президент – гарант конституции, и как кандидат. «Шансы [Байдена] сохранить статус кандидата оцениваю высоко, если не подведет здоровье», – сказал Кочегуров.
После провального выступления Байдена на первых дебатах 27 июня некоторые из однопартийцев и доноров призвали его выйти из президентской гонки. На 14 июля против кандидатуры президента открыто выступили 19 демократов в палате представителей из 213 и один сенатор-демократ из 50.