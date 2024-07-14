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Что СМИ рассказали о покушении на Трампа

Рост политической напряженности и провалы спецслужб вызывают тревогу в США
Александр Соколов
Окруженный сотрудниками Секретной службы, Трамп поднял кулак, и толпа начала кричать «США, США»/ Brendan McDermid / Reuters

Мировые лидеры осудили субботнее покушение на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, в ходе которого бывший президент получил огнестрельное ранение уха. Трамп в своем обращении поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу, и выразил соболезнования семье погибшего. «Невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране», – добавил он.

Стрелком оказался 20-летний Томас Крукс из Бетел-Парка штата Пенсильвания, который стрелял из винтовки типа AR (ArmaLite) с расстояния в 137 м. Он успел сделать около 10 выстрелов, в результате чего погиб один человек и двое были ранены. Сам Крукс был застрелен на месте. Накануне он выпустил обращение, в котором заявил, что ненавидит Трампа и республиканцев.

Трамп стал вторым после Теодора Рузвельта бывшим президентом США и одновременно кандидатом на пост главы государства, в которого стреляли. Согласно агрегатору опросов fivethirtyeight.com, рейтинг Трампа накануне покушения был 42,3%, а у Байдена – 40,3%.

Стивен Коллинсон, CNN

Фотография непокорного, живого Трампа, сделанная Эваном Вуччи из Associated Press, – с кровью на ухе и щеке, которого уводят со сцены агенты Секретной службы, с поднятым кулаком и американским флагом на заднем плане – мгновенно стала культовой. Изображение определит напряженную политическую эпоху, какими бы ни были пока неизвестные политические последствия солнечного дня, превратившегося в кошмар.

Кадр дня
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14 июля 2024 г. Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. / Evan Vucci / AP

Трамп уже считался непобедимым героем среди своих сторонников. Его образ бойца, который постоянно подвергается атакам со стороны своих врагов, теперь укрепился еще сильнее. После того, как в него стреляли, бывший президент постарался создать знаковый момент неповиновения – подняв кулак и крикнув «сражайся, сражайся» своей толпе – глядя прямо в ряд телевизионных камер на вышке. Эти кадры войдут в историю и обогатят мифологию Трампа так же, как и фотография его задержания в тюрьме Атланты и кадры его возвращения в Белый дом в 2020 г. после победы над COVID-19.

Нэнси Кук, Bloomberg

Окровавленный, дерзкий образ Трампа после стрельбы укрепляет его репутацию. Момент ужасающего политического насилия на субботнем митинге в Пенсильвании мгновенно стал для Дональда Трампа символом, который, вероятно, придаст импульс его президентской гонке.

Многие опросы показывают, что Трамп стабильно опережает Байдена как в общенациональных опросах, так и в опросах в неопределившихся штатах. Обе стороны сочли, что провальное выступление Байдена на дебатах в прошлом месяце помогло Трампу в его кампании.

Адам Рен, Натали Эллисон, Politico

Кровь и страдания сплотили республиканцев вокруг Трампа. Дональд Трамп сформировал свою политическую идентичность под воздействием множества эмоциональных факторов: недовольства и гнева своей политической базы, тревоги и неуверенности разделенной нации. И, возможно, прежде всего, его собственной дерзости и грубости. Эта идентичность была ярко продемонстрирована мрачным вечером в Батлере, штат Пенсильвания, где Трамп появился окровавленным, но торжествующим в политическом плане.

Покушение на Трампа
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В кандидата в президенты США Дональда Трампа выстрелили на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании вечером 13 июля. Трансляция шла на YouTube RSBN. Участники митинга увидели Трампа схватившимся за ухо после выстрелов. Агенты Секретной службы США бросились к сцене, крича «ложись», и образовали вокруг него защитное кольцо. / Brendan McDermid / Reuters

Эшли Паркер, The Washington Post

Стрельба на митинге Трампа переворачивает президентскую кампанию с ног на голову. Трамп часто чувствует себя наиболее комфортно – и наиболее эффективно – когда играет одновременно роль и мученика, и жертвы, и субботняя стрельба, естественно, возвращает его к этой роли.

Райан Барбер, Джеймс Фанелли, Ян Вулф, The Wall Street Journal

Субботние события ознаменовали, пожалуй, самый масштабный кризис в сфере безопасности для Секретной службы с тех пор, как в 1981 г. Джон Хинкли-младший выстрелил в президента Рональда Рейгана, выходившего из вашингтонского отеля «Хилтон». Рейган провел 12 дней в больнице после ранения в подмышку.

Теперь внимание будет приковано к Кимберли Читл, директору Секретной службы, ветерану агентства, которая оказалась у руля в 2022 г. после неспокойного периода, когда агентство столкнулось с обвинениями, связанными с обработкой записей телефонных разговоров после нападения на Капитолий 6 января 2021 г.

Грэм Слэттери, Александра Ульмер, Джозеф Танфани, Reuters

Сторонники Трампа раскритиковали Секретную службу, которая отвечает за защиту Трампа как бывшего президента США. Миллиардер Илон Маск призвал руководство ведомства подать в отставку.

Майкл Шерер, The Washington Post

Главные союзники Трампа обвинили президента Байдена и его сторонников в использовании риторики, которая привела к стрельбе и покушению на предвыборном митинге Трампа в Батлере. «Центральная предпосылка кампании Байдена заключается в том, что президент Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой», – написал сенатор из Огайо Дж. Вэнс. – Эта риторика напрямую привела к покушению на президента Трампа». Сенатор Тим Скотт (республиканец от Южной Каролины) разделяет схожее мнение. «Давайте проясним: это было покушение, которому способствовали и подстрекали радикальные левые и корпоративные СМИ, непрестанно называвшие Трампа угрозой демократии, фашистом или еще хуже», – написал он в соцсетях.

Кира Лернер, The Guardian

Стрельба на митинге Трампа произошла на фоне роста поддержки насилия в политике. Опрос, проведенный в конце июня Чикагским университетом, показал, что в настоящее время больше американцев поддерживают насилие против Трампа (10% взрослых американцев, или 26 млн человек) по сравнению с насилием в пользу Трампа (6,9%, или 18 млн человек). До января опрос показывал, что насилие в пользу Трампа вызывало больше поддержки. Из 26 млн взрослых американцев, которые поддерживают насилие, направленное на то, чтобы помешать Трампу вновь стать президентом, более 30% владеют оружием.

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