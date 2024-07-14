Что СМИ рассказали о покушении на Трампа

Трамп уже считался непобедимым героем среди своих сторонников. Его образ бойца, который постоянно подвергается атакам со стороны своих врагов, теперь укрепился еще сильнее. После того, как в него стреляли, бывший президент постарался создать знаковый момент неповиновения – подняв кулак и крикнув «сражайся, сражайся» своей толпе – глядя прямо в ряд телевизионных камер на вышке. Эти кадры войдут в историю и обогатят мифологию Трампа так же, как и фотография его задержания в тюрьме Атланты и кадры его возвращения в Белый дом в 2020 г. после победы над COVID-19.