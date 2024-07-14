Как покушение на Трампа повлияет на его шансы победить в ноябре

Как покушение на Трампа повлияет на его шансы победить в ноябреЕго кандидатура стала практически «пуленепробиваемой»
На бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выстрелы прозвучали во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля по Москве. Трампу пришлось лечь на сцену под защитой сотрудников охраны. Через несколько минут его подняли, но перед тем как сойти со сцены экс-президент велел телохранителям немного подождать и несколько раз взмахнул кулаком перед толпой, вызвав ее овации. Можно было заметить, что ухо республиканца было окровавлено, сообщила газета The Wall Street Journal.
Из пресс-релиза, опубликованного на сайте избирательного штаба Трампа следует, что состояние его здоровья стабильно. Через несколько часов после инцидента его выписали из больницы. «Президент Трамп продолжит делиться своим видением для того, чтобы сделать Америку снова великой», – сказано в пресс-релизе. Также подчеркивается, что Трамп будет присутствовать на съезде республиканцев в Висконсине, начинающемся 15 июля, и на котором его официально изберут партийным кандидатом в президенты.
«Этим вечером произошла, как мы это называем, попытка покушения на нашего бывшего президента…», – заявил журналистам специальный агент ФБР Кевин Роджек. Он также сообщил, что пока не имеет конкретной информации о возможных мотивах нападения. По имеющимся на момент написания статьи данным, предполагаемый стрелок был застрелен снайпером секретной службы США, охраняющей бывшего президента.
По свидетельству некоторых очевидцев, стрелка заметили на крыше строения в 100-120 м от сцены с Трампом. Как сообщает Associated Press, по предварительным данным ФБР, стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс. Сообщается, что Крукс был зарегистрирован как республиканец. При этом, 20 января 2021 г., в день вступления в должность президента Байдена, Крукс перечислил $15 в пользу про-демократического комитета политических действий.
Реакция
Президент США Джо Байден заявил на своей странице в X (бывший Twitter), что молится за Трампа, его семью и всех тех, кто собрался на митинге. «Джилл и я благодарны секретной службе за обеспечение его [Трампа] безопасности. Такому насилию нет места в Америке. Мы должны объединиться как одна нация и осудить это», — заявил глава государства.
Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что молится за здоровье Трампа. Он также подчеркнул намерение конгрессменов провести полноценное расследование произошедшего. «Американцы заслуживают знать правду. Мы пригласим на слушания главу секретной службы Кимберли Читл и других официальных лиц из министерств внутренней безопасности и ФБР», – написал Джонсон в X.
«Настало время для каждого американцы, любящего нашу страну, отказаться от разногласий и насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», – написал на своей странице в X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Конгрессвумен и член ультраконсервативного кокуса «Свободы» республиканка Марджори Тейлор-Грин обвинила в случившемся Байдена и его однопартийцев. «Демократы вместе со СМИ хотят смерти президента Трампа. Мы никогда не должны забывать об этом», – сказала Грин в эфире ультраправого телеканала Real America’s Voice. Развивая тему причастности демократов к произошедшему, Грин вспомнила о попытке демократов законодательно лишить Трампа охраны из секретной службы, которая официально полагается всем бывшим президентам.
В конце апреля демократы в палате представителей представили соответствующий законопроект. Согласно документу, бывшего президента должны были лишить госохраны в случае признания его виновным по одному из нескольких уголовных дел, фигурантом которых он являлся на тот момент. Но на июль текст законопроекта даже не прошел проверку комитета по делам судопроизводства. Шансы его одобрения также были минимальны еще до покушения на Трампа, так как республиканцы сохраняют большинство в палате представителей.
Один из колумнистов консервативной газеты The Washington Examiner и вовсе написал, что промахнувшись, стрелок спас США от «кровавой гражданской войны».
За пределами США также были шокированы произошедшим. Слова сострадания и Трампу высказали премьер-министры Великобритании Кир Страмер, Израиля – Биньямин Нетаньяху, Италии – Джорджа Мелони и Канады – Джастин Трюдо.
Пожелания выздоровления поступили и от открытых идеологических и политических противников бывшего президента на международной арене. «Мы были врагами, но я желаю президенту Трампу здоровья и долгой жизни», – написал в X президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Сочувствие в связи с инцидентом Трампу также выразил председатель КНР Си Цзиньпин, заявили в МИДе Китая.
О шокированности произошедшим написал на своей странице в X глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы снова сталкиваемся с актами недопустимого насилия в отношении политических представителей», – заявил Боррель.
Не первый и не последний?
В истории США было несколько случаев покушений на президентов и кандидатов в президенты. Самыми громкими примерами первого были убийство в 1865 г. 16-го президента США Авраама Линкольна, и в 1963 г. — 35-го президента Джона Кеннеди. Из громких случаев нападений на кандидатов можно вспомнить покушение на Теодора Рузвельта в 1912 г. (на тот момент он был бывшим президентом, но баллотировался на новый срок от Прогрессивной партии США) и сенатора от Нью-Йорка Роберта Кеннеди в 1968 г. Последний был убит.
За всю историю США было убито четыре президента.
Последствия для выборов
Выстрелы в Трампа сделают его президентом, говорит эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Эксперт полагает, что произошедшее не только повышает рейтинги бывшего президента, но и делает практически бессмысленным замену кандидатуры Байдена даже более молодым демократом.
«Покушение на Дональда Трампа многократно усилит его образ мученика и жертвы, и так созданный уголовными делами против него», – сказал эксперт.
Трампа теперь ничто не остановит, согласился руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Политтехнолог объясняет, что такого рода событие вызовет не только подъем рейтингов Трампа, но будет сопровождаться увеличением пожертвований в пользу его избирательной кампании. При этом эксперт подчеркивает, что основной наплыв средств можно ожидать от обычных американцев.
Политические и финансовые бонусы от произошедшего получат и кандидаты республиканской партии на выборах в конгресс, значительная часть которых отставала в сборе средств от демократов, добавил Минченко.
Наумов также подчеркнул, что из-за и так высокого уровня общественно-политической поляризации в США, покушение на Трампа только углубит раскол американской общественности.
«Возможно демократы попытаются указать на частичную вину в произошедшем самого Трампа, ссылаясь на его радикальную риторику. Но это вряд ли будет эффективным аргументом, так как они сами активно демонизируют бывшего президента на протяжении нескольких лет», — резюмировал Минченко.
По данным агрегатора опросов Five Thirty Eight (принадлежит ABC News), на 13 июля на гипотетических президентских выборах Трамп опережает Байдена на 1,9 п.п.: 42,3% против 40,3%. Кеннеди набирает 9,1%.