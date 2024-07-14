Как покушение на Трампа повлияет на его шансы победить в ноябре

В истории США было несколько случаев покушений на президентов и кандидатов в президенты. Самыми громкими примерами первого были убийство в 1865 г. 16-го президента США Авраама Линкольна, и в 1963 г. — 35-го президента Джона Кеннеди. Из громких случаев нападений на кандидатов можно вспомнить покушение на Теодора Рузвельта в 1912 г. (на тот момент он был бывшим президентом, но баллотировался на новый срок от Прогрессивной партии США) и сенатора от Нью-Йорка Роберта Кеннеди в 1968 г. Последний был убит.