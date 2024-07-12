Кого Трамп выберет своим вице-президентом

На выборах 2024 г. кандидатура вице-президента может сыграть решающее значение, так как два основных кандидата на пост президента – самые старые за всю историю США: Джо Байдену – 81 год, а Трамп ненамного моложе – 78 лет. Особенно этот вопрос обострился после того, как действующий президент слабо выступил на первых президентских дебатах 28 июня, а затем дважды серьезно оговорился во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне 12 июля по Москве. В последнем случае он назвал президентом Украины российского лидера Владимира Путина, а вице-президентом США вместо занимающей этот пост Камалы Харрис – своего соперника Трампа.