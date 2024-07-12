Кого Трамп выберет своим вице-президентом

Кого Трамп выберет своим вице-президентомПретендент на этот пост должен быть определен на съезде республиканцев 15-18 июля
Съезд республиканской партии, на котором бывшего президента США Дональда Трампа официально выберут кандидатом для участия в ноябрьских выборах президента, пройдет с 15 по 18 июля в Милуоки (штат Висконсин). Соответствующий анонс опубликовал Национальный комитет республиканской партии.
Но, помимо выдвижения самого Трампа, в Милуоки ожидается также и объявление претендента на пост вице-президента в случае победы на выборах. Ранее экс-президент обещал, что примет решение ближе к партийному съезду. В интервью консервативному телеканалу Fox News 9 июля Трамп заявил, что возможно объявление прямо на съезде.
На выборах 2024 г. кандидатура вице-президента может сыграть решающее значение, так как два основных кандидата на пост президента – самые старые за всю историю США: Джо Байдену – 81 год, а Трамп ненамного моложе – 78 лет. Особенно этот вопрос обострился после того, как действующий президент слабо выступил на первых президентских дебатах 28 июня, а затем дважды серьезно оговорился во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне 12 июля по Москве. В последнем случае он назвал президентом Украины российского лидера Владимира Путина, а вице-президентом США вместо занимающей этот пост Камалы Харрис – своего соперника Трампа.
Трамп пока не демонстрировал серьезных проблем со здоровьем, но на риск того, что они могут возникнуть, газете Missouri Independent еще в конце июня намекнул сенатор-республиканец от Канзаса Джерри Моран.
«Самое лучшее качество [для возможного претендента на пост вице-президента. – “Ведомости”] стать отличным президентом», – сказал Моран. В интервью Fox и сам Трамп заявил, что хочет выбрать кандидата, который сможет «выполнять фантастическую работу и в качестве президента».
В американских СМИ уже циркулируют списки возможных кандидатов на пост вице-президента в потенциальной администрации Трампа. Как сообщила газета Washington Post 9 июля, сейчас на это место могут претендовать сенаторы от Флориды Марко Рубио и от Огайо Джеймс Вэнс, а также губернатор Северной Дакоты Даг Бергам. Эти же имена назвал источник газеты The Hill в окружении Трампа.
Лично для Трампа этот вопрос стал более стратегическим и сложным, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Если раньше перед Трампом стояла проблема привлечения нелояльного республиканского электората (голосовавшего за бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли на праймериз) и независимых избирателей, то теперь ему нужно учитывать возможный выход Байдена из президентской гонки и появление более молодого кандидата-демократа.
«Сегодня выбор вице-президента важен электорально и политически», – согласился руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Он полагает, что Трамп в целом рассматривает этот вопрос и в русле сохранения своего наследия.
Так как Трампу необходимо увеличить популярность среди латиноамериканских избирателей [важны в колеблющихся Аризоне и Неваде. – «Ведомости»], неплохие шансы есть у этнического кубинца Рубио, говорит Васильев. Преимущество сенатора также состоит в том, что он представляет более умеренное крыло республиканской партии и может привлечь электорат, ушедший к Хейли.
12-я поправка конституции США запрещает баллотироваться вместе кандидатам, проживающим в одном штате. И Трамп, и Рубио официально проживают во Флориде. Один из них может изменить место жительства, и тогда условия поправки будут соблюдены.
Для Трампа также важно, чтобы будущий вице-президент не только не предал его, как, по его мнению, это сделал в 2021 г. Майк Пенс, но и продолжил реализовывать политику Трампа даже после его ухода из большой политики, говорит Васильев. С точки зрения идеологической верности Трампу больше могут приглянуться Вэнс и Бергам, дополнил эксперт.
Но учитывая необходимость собирать разные группы избирателей, отличный от белого пожилого мужчины кандидат будет преимуществом, говорит Дубравский. По мнению политтехнолога, стратегически удобной для Трампа была бы кандидатура женщины. Она сможет привлечь голоса женского электората и некоторых колеблющихся избирателей. Он не исключил, что этим кандидатом может быть экс-демократ и ныне беспартийная Тулси Габбард.
С возможностью выбора Трампом женщины в качестве вице-президента соглашается и Васильев. Но Трамп не хочет рисковать и выбирать амбициозных политиков. Поэтому кандидатуры Габбард или Хейли отпадают, полагает эксперт. Вместо них бывший президент может рассмотреть председателя республиканской конференции в палате представителей Элиз Стефаник или губернаторов Южной Дакоты Кристи Ноэм или Арканзаса Сару Сандерс. Но по сравнению с кандидатурами Вэнса, Бергама и Рубио эти кандидатки упоминаются все меньше, подчеркнул Васильев.
По данным газеты Daily Mail, сенатор Южной Каролины Тим Скотт и Рубио набирают 13% и 12% соответственно в качестве потенциальных кандидатов на место вице-президента при Трампе. Бывший министр жилищного строительства Бен Карсон (2017-2021 гг.) набрал 12%, Вэнс – 4%, Бергам – 4%, Стефаник – 3%.
Трамп может выбрать и совершенно неожиданного кандидата, считает Дубравский. «Все варианты находятся только в голове Трампа. Мы видели минимум два списка, от зимы и весны. Пока никто из них ни на шаг не приблизился к заветной цели», – резюмировал эксперт.