Politico: в случае победы на выборах Трамп может сократить обмен данными с НАТО
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может сократить обмен данными со странами НАТО, если он победит на выборах. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По словам источников издания, сокращение обмена данными со странами Североатлантического альянса является частью большого плана по уменьшению поддержки НАТО со стороны США.
Один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что сокращение обмена разведывательными данными может иметь последствия для безопасности, в частности для Украины. По его словам, именно американская разведка убедила страны НАТО в том, что Россия намерена начать военную операцию на Украине.
Издание со ссылкой на источники также отмечает, что разведка США «жизненно важна» для конфликта на Украине. В публикации сказано, что Вашингтон за последние три года предоставил партнерам важную информацию о военных маневрах России и ее тактических достижениях.
2 июля Politico также узнало, что Трамп рассматривает возможность отказаться от расширения НАТО на восток в случае победы на выборах. При этом кандидат в президенты и его сторонники еще не оглашали новую повестку для НАТО. Но, по словам источников, США сохранят свою авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции, а также военно-морские силы.