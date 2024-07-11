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Politico: в случае победы на выборах Трамп может сократить обмен данными с НАТО

Ведомости

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может сократить обмен данными со странами НАТО, если он победит на выборах. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

По словам источников издания, сокращение обмена данными со странами Североатлантического альянса является частью большого плана по уменьшению поддержки НАТО со стороны США.

Один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что сокращение обмена разведывательными данными может иметь последствия для безопасности, в частности для Украины. По его словам, именно американская разведка убедила страны НАТО в том, что Россия намерена начать военную операцию на Украине.

Издание со ссылкой на источники также отмечает, что разведка США «жизненно важна» для конфликта на Украине. В публикации сказано, что Вашингтон за последние три года предоставил партнерам важную информацию о военных маневрах России и ее тактических достижениях.

2 июля Politico также узнало, что Трамп рассматривает возможность отказаться от расширения НАТО на восток в случае победы на выборах. При этом кандидат в президенты и его сторонники еще не оглашали новую повестку для НАТО. Но, по словам источников, США сохранят свою авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции, а также военно-морские силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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