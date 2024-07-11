Politico: в случае победы на выборах Трамп может сократить обмен данными с НАТО

2 июля Politico также узнало, что Трамп рассматривает возможность отказаться от расширения НАТО на восток в случае победы на выборах. При этом кандидат в президенты и его сторонники еще не оглашали новую повестку для НАТО. Но, по словам источников, США сохранят свою авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции, а также военно-морские силы.