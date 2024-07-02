Politico: Трамп может отказаться от расширения НАТО в случае победы на выборах
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп рассматривает возможность отказаться от расширения НАТО на восток в случае победы на выборах. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на экспертов по национальной безопасности – сторонников Трампа.
«В рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, предполагаемый кандидат от республиканской партии обдумывает сделку, в рамках которой НАТО обязуется не расширяться на восток – в частности, на Украину и Грузию», – говорится в публикации.
Во время возможного президентства Трампа ожидается не только увеличение расходов стран Европы на Североатлантический альянс, но и «радикальная переориентация». Об этом изданию сообщил военный эксперт Дэн Колдуэлл, который знаком с советниками Трампа по национальной безопасности. «У нас больше нет выбора», – сказал он, добавив, что это связано с растущим государственным долгом США, сокращением набора в армию и вызовами, с которыми не справляется оборонная промышленная база.
Издание отмечает, что Трамп и его сторонники пока не оглашали новую повестку для НАТО. Но, по словам источников, США сохранят свою авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции, а также военно-морские силы. При этом основная часть пехоты, бронетехники и артиллерии может перейти европейским странам.
Другая часть возможного плана Трампа – двухуровневая система НАТО, пишет Politico со ссылкой на эксперта по национальной безопасности. Это означает, что страны-члены НАТО, которые не достигли расходов в 2% ВВП на оборону, «не будут пользоваться оборонной щедростью и гарантиями безопасности США».
27 июня (ночью 28 июня мск) действующий президент США Джо Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Выборы президента США пройдут 5 ноября.