Politico: Трамп может отказаться от расширения НАТО в случае победы на выборах

Во время возможного президентства Трампа ожидается не только увеличение расходов стран Европы на Североатлантический альянс, но и «радикальная переориентация». Об этом изданию сообщил военный эксперт Дэн Колдуэлл, который знаком с советниками Трампа по национальной безопасности. «У нас больше нет выбора», – сказал он, добавив, что это связано с растущим государственным долгом США, сокращением набора в армию и вызовами, с которыми не справляется оборонная промышленная база.