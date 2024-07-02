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Politico: Трамп может отказаться от расширения НАТО в случае победы на выборах

Ведомости

Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп рассматривает возможность отказаться от расширения НАТО на восток в случае победы на выборах. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на экспертов по национальной безопасности – сторонников Трампа.

«В рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, предполагаемый кандидат от республиканской партии обдумывает сделку, в рамках которой НАТО обязуется не расширяться на восток – в частности, на Украину и Грузию», – говорится в публикации.

Во время возможного президентства Трампа ожидается не только увеличение расходов стран Европы на Североатлантический альянс, но и «радикальная переориентация». Об этом изданию сообщил военный эксперт Дэн Колдуэлл, который знаком с советниками Трампа по национальной безопасности. «У нас больше нет выбора», – сказал он, добавив, что это связано с растущим государственным долгом США, сокращением набора в армию и вызовами, с которыми не справляется оборонная промышленная база.

Издание отмечает, что Трамп и его сторонники пока не оглашали новую повестку для НАТО. Но, по словам источников, США сохранят свою авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции, а также военно-морские силы. При этом основная часть пехоты, бронетехники и артиллерии может перейти европейским странам.

Другая часть возможного плана Трампа – двухуровневая система НАТО, пишет Politico со ссылкой на эксперта по национальной безопасности. Это означает, что страны-члены НАТО, которые не достигли расходов в 2% ВВП на оборону, «не будут пользоваться оборонной щедростью и гарантиями безопасности США».

27 июня (ночью 28 июня мск) действующий президент США Джо Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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