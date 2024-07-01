Bloomberg: демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля

В итоге комитет по платформе съезда партии проведет встречу 16 июля, комитет по регламенту соберется 19 июля, а комитет по полномочиям – 21 июля. Заседания комитетов пройдут в онлайн-формате и будут доступны для просмотра на YouTube-канале демократов. Предполагается, что решение по поводу кандидатуры Байдена «положит конец внутрипартийным разговорам о его замене после неудачных дебатов на прошлой неделе».