Bloomberg: демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля
Демократическая партия США официально может выдвинуть кандидатуру действующего главы госдуарства Джо Байдена на предстоящие выборы президента 21 июля. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с вопросом и предпочли остаться анонимными.
В качестве возможной даты выдвижения Байдена источники называли 21 июля. На эту дату национальный комитет партии запланировал онлайн-встречу. В публикации также отмечается, что демократам пришлось изменить правила, чтобы скорректировать даты встреч и процедуры голосования.
В итоге комитет по платформе съезда партии проведет встречу 16 июля, комитет по регламенту соберется 19 июля, а комитет по полномочиям – 21 июля. Заседания комитетов пройдут в онлайн-формате и будут доступны для просмотра на YouTube-канале демократов. Предполагается, что решение по поводу кандидатуры Байдена «положит конец внутрипартийным разговорам о его замене после неудачных дебатов на прошлой неделе».
27 июня (ночью 28 июля мск) Байден и экс-президент США Дональд Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке.