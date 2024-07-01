Маск иронично согласился, что провал Байдена на дебатах сплотил Америку

Согласно результатам опроса консалтинговой группы Morning Consult, 60% избирателей выступают за замену кандидатуры Байдена от демократов. CBS News со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с YouGov, сообщает, что после дебатов между Трампом и Байденом в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента страны. На данный момент они охватывают почти три четверти электората, включая многих членов его собственной партии.