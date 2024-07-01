Маск иронично согласился, что провал Байдена на дебатах сплотил Америку
Бизнесмен Илон Маск после провала президента США Джо Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом заявил в X, что впервые видит, чтобы демократы и республиканцы в чем-то сходились.
Таким образом он отреагировал на твит о «снижении когнитивных способностей Байдена», что стало «одной из самых объединяющих вещей» для американского народа за долгое время.
«Действительно, впервые за долгое время я вижу, чтобы республиканцы и демократы в чем-то сходились», – иронично отметил Маск.
27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Байдена (действующий президент США). Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.
После мероприятия в американских СМИ стали появляться сообщения о панике среди демократов и призывы к Байдену выйти из президентской гонки. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его медлительности и запинок во время ответов.
Согласно результатам опроса консалтинговой группы Morning Consult, 60% избирателей выступают за замену кандидатуры Байдена от демократов. CBS News со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с YouGov, сообщает, что после дебатов между Трампом и Байденом в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента страны. На данный момент они охватывают почти три четверти электората, включая многих членов его собственной партии.