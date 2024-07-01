Politico: семья Байдена обвинила его советников в провале дебатов
Члены семьи действующего президента США Джо Байдена в частных беседах раскритиковали действия его главных советников по предвыборной кампании, обвинив их в провале на дебатах. Об этом сообщает издание Politico.
Семья Байдена также хочет увольнения или понижения в должностях для этих советников. По словам трех человек, осведомленных о семейных беседах, но не принимавших в них непосредственного участия, нет никаких надежд на то, что Байден последует этому совету.
Семья жаловалась на то, что Байден не был готов переходить в атаку, он слишком увяз в защите своего послужного списка, а не в изложении видения второго срока, он был переутомлен и не отдохнул. Вину за это возложили на старшего советника Аниту Данн, ее мужа, адвоката президента Боба Бауэра, который играл Трампа на репетициях, и бывшего руководителя аппарата, который занимался подготовкой дебатов предыдущих циклов, Рона Клейна.
Союзники и сотрудники Байдена пытались обвинить в его неудачном выступлении на дебатах множество факторов, в том числе то, что президент был болен, что он слишком хорошо подготовился и что модераторы CNN не смогли проверить факты, изложенные Дональдом Трампом.
Семья Байдена хочет, чтобы президент продолжил предвыборную кампанию, а не закончил свою карьеру катастрофическим выступлением на дебатах против Трампа. Первая леди Джилл Байден и его сын Хантер Байден громче всех призывали президента остаться на выборах 2024 г. Семья Байденов также намерена собраться вместе, чтобы обсудить наилучший способ убедить демократов в том, что сохранение участия в гонке – правильное решение.
Байден и Трамп приняли 27 июня (ночью 28 июня мск) участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его медлительности и запинок во время ответов. Трамп же победил на его фоне.
CBS News со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с YouGov, сообщает, что после дебатов между Трампом и Байденом в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента страны. На данный момент они охватывают почти три четверти электората, включая многих членов его собственной партии.