Politico: семья Байдена обвинила его советников в провале дебатов

Семья жаловалась на то, что Байден не был готов переходить в атаку, он слишком увяз в защите своего послужного списка, а не в изложении видения второго срока, он был переутомлен и не отдохнул. Вину за это возложили на старшего советника Аниту Данн, ее мужа, адвоката президента Боба Бауэра, который играл Трампа на репетициях, и бывшего руководителя аппарата, который занимался подготовкой дебатов предыдущих циклов, Рона Клейна.