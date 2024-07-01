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Politico: семья Байдена обвинила его советников в провале дебатов

Ведомости

Члены семьи действующего президента США Джо Байдена в частных беседах раскритиковали действия его главных советников по предвыборной кампании, обвинив их в провале на дебатах. Об этом сообщает издание Politico.

Семья Байдена также хочет увольнения или понижения в должностях для этих советников. По словам трех человек, осведомленных о семейных беседах, но не принимавших в них непосредственного участия, нет никаких надежд на то, что Байден последует этому совету.

Семья жаловалась на то, что Байден не был готов переходить в атаку, он слишком увяз в защите своего послужного списка, а не в изложении видения второго срока, он был переутомлен и не отдохнул. Вину за это возложили на старшего советника Аниту Данн, ее мужа, адвоката президента Боба Бауэра, который играл Трампа на репетициях, и бывшего руководителя аппарата, который занимался подготовкой дебатов предыдущих циклов, Рона Клейна.

Союзники и сотрудники Байдена пытались обвинить в его неудачном выступлении на дебатах множество факторов, в том числе то, что президент был болен, что он слишком хорошо подготовился и что модераторы CNN не смогли проверить факты, изложенные Дональдом Трампом.

Семья Байдена хочет, чтобы президент продолжил предвыборную кампанию, а не закончил свою карьеру катастрофическим выступлением на дебатах против Трампа. Первая леди Джилл Байден и его сын Хантер Байден громче всех призывали президента остаться на выборах 2024 г. Семья Байденов также намерена собраться вместе, чтобы обсудить наилучший способ убедить демократов в том, что сохранение участия в гонке – правильное решение.

Байден и Трамп приняли 27 июня (ночью 28 июня мск) участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его медлительности и запинок во время ответов. Трамп же победил на его фоне.

CBS News со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с YouGov, сообщает, что после дебатов между Трампом и Байденом в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента страны. На данный момент они охватывают почти три четверти электората, включая многих членов его собственной партии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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