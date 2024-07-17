Дональд Трамп готовится к консервативной революции

Дональд Трамп готовится к консервативной революцииЭто отразится не только на внутренней, но и на внешней политике США
Американский президент Джо Байден считает названного 15 июля кандидатом в вице-президенты Вэнса «клоном Трампа по всем вопросам». Председатель штаба Байдена Джен Диллон заявила, что Вэнс поможет Трампу реализовать так называемый «проект 2025» – пакет предложений по реформированию федерального правительства, составленный консервативным фондом Heritage Foundation.
Вплоть до покушения на Трампа 13 июля его противники называли его угрозой демократии и обвиняли в стремлении установить в США диктатуру, в том числе в связи с «проектом 2025». Лично Трампу приходилось несколько раз открещиваться от него. Но все координаторы проекта ранее служили в его администрации. Из 36 основных авторов 16 в разное время работали вместе с Трампом.
Враг внутренний
В более чем 900-страничном докладе содержатся предложения, направленные на децентрализацию федерального правительства. «Нет ничего более важного для процветания свободы, чем деконструкция централизованного административного государства», – сказано в документе.
Подчеркивается, что в решении этой задачи будущей администрации помогут «политические назначенцы», а не «беспартийные эксперты, преследующие свои собственные интересы». Иначе говоря, предлагается структурировать исполнительную власть таким образом, чтобы ни законодательная, ни судебная власти не смогли эффективно ограничивать действия президента.
Помимо всего прочего планируется изменение финансирования системы образования. Например, предлагается сократить бюджеты некоторых льготных программ по получению дошкольного образования. «Федеральная политика образования должна быть ограничена, а министерство образования – расформировано», – сказано в тексте. Кроме этого предлагается упразднить несколько других ведомств и должностей, включая Службу продовольствия и питания (отвечает за программы льготной покупки продуктов. – «Ведомости») и пост омбудсмена по вопросам гражданства и иммиграции. Также выдвигаются рекомендации по ограничению доступа к абортам.
Многое из вышеперечисленного может быть реализовано без конгресса, говорит политолог Ян Веселов. Но согласие законодателей потребуется в вопросах бюджетной политики и реформы налоговой системы – это их исключительная прерогатива, говорит Веселов.
Враг внешний
В докладе больше 700 раз упоминается Китай. Эксперты предлагают усилить экономическое давление на Пекин и помешать ему модернизировать вооруженные силы. «Самая ощутимая угроза безопасности, свободам и процветанию американцев исходит от Китая», – написано в тексте.
Авторы уточнили, что основной вызов на китайском направлении – угроза безопасности Тайваню и американским союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты предлагают максимально осложнить для Пекина возможный процесс воссоединения с Тайванем военным путем.
Россия упоминается в документе приблизительно 100 раз, часто это упоминание встречается в связке с Китаем. Подчеркивается, что основным приоритетом США должно быть сдерживание именно КНР. На европейском же направлении предлагается возложить больше ответственности на европейских союзников США по НАТО. Это совпадает с позицией Трампа, который еще в годы первого президентства требовал от членов альянса увеличить расходы на оборону.
Для сдерживания России и Китая предлагается модернизировать и увеличить ядерный арсенал США.
Тайвань уже обладает полной поддержкой США, считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак. Что касается наращивания ядерного потенциала, то это реализуемо, но займет больше времени. Несмотря на стремление республиканцев сократить расходы бюджета в целом, траты на ядерные силы будут только расти.
В случае победы Трамп сосредоточится на Китае, но и России не стоит ожидать легких времен, говорит директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Эксперт объяснил, что именно Трамп активно продолжал разрушение договорно-правовых механизмов, регулирующих отношения Москвы и Вашингтона. Он вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу. Даже критика Трампом нынешней политики США на Украине может быть не полностью реализована, так как ему придется считаться с мнением конгресса на этом направлении. «Поэтому обольщаться по поводу Трампа и его заявлений не стоит», – сказал Войтоловский. К трудным временам и усилению давления США в случае победы Трампа следует готовиться и Ирану, говорит эксперт.
Шансы Трампа на выборах
Неудавшееся покушение на Трампа 13 июля значительно увеличило его преимущество в преддверии президентских выборов. Но Вэнс с точки зрения электоральных шансов Трампа был наихудшим из возможных кандидатов, полагает Веселов. Экс-президент ставил в приоритет лояльность возможного будущего вице-президента, чтобы избежать ошибки предыдущего срока, когда тогдашний вице-президент Майк Пенс не поддержал его тезисы о фальсификации демократами результатов президентских выборов 2020 г.
Веселов подчеркнул, что в отличие от Вэнса другие кандидаты в вице-президенты – сенатор от Флориды Марк Рубио и губернатор Северной Дакоты Даг Бергам – могли эффективнее расширить потенциальный электорат Трампа. При этом эксперт отмечает необходимость дождаться новых опросов, чтобы получить более точные данные о возможном влиянии выбора Вэнса на шансы Трампа на президентских выборах.
Но руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко считает, что у Вэнса есть шанс привлечь избирателей в штатах Ржавого пояса (Висконсин, Пенсильвания, Мичиган), так как он апеллирует к рабочему классу. Его связи с бизнесменом Питером Тилем расширяют возможности Трампа привлечь дополнительное финансирование избирательной кампании. Политтехнолог также отметил фактор личной безопасности Трампа. По его мнению, он выбрал радикально настроенного Вэнса, чтобы уменьшить соблазн совершения нового покушения. «Этим он говорит: «Уберете меня – будет хуже», – считает эксперт.
По данным Real Clear Politics, на 15 июля Трамп обходил Байдена на гипотетических президентских выборах с перевесом в 2,7 п. п.: 47,1% против 44,4%.