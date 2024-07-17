Дональд Трамп готовится к консервативной революции

В случае победы Трамп сосредоточится на Китае, но и России не стоит ожидать легких времен, говорит директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Эксперт объяснил, что именно Трамп активно продолжал разрушение договорно-правовых механизмов, регулирующих отношения Москвы и Вашингтона. Он вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу. Даже критика Трампом нынешней политики США на Украине может быть не полностью реализована, так как ему придется считаться с мнением конгресса на этом направлении. «Поэтому обольщаться по поводу Трампа и его заявлений не стоит», – сказал Войтоловский. К трудным временам и усилению давления США в случае победы Трампа следует готовиться и Ирану, говорит эксперт.