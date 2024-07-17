Байден допустил выход из президентской гонки в случае проблем со здоровьем
Президент Джо Байден заявил, что может покинуть президентскую гонку, если у него выявят проблемы со здоровьем.
«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то и такая-то проблема», – сказал Байден в интервью BET (цитата по Fox News).
Американский лидер признал, что допустил «серьезную ошибку» на дебатах. Он отметил, что планировал быть «переходным кандидатом» и надеялся «передать это кому-то другому», но не ожидал, что «все станет настолько противоречивым».
Президент США добавил, что «единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости».
После провального выступления Байдена на первых предвыборных дебатах 27 июня внутри демократической партии наметился раскол по поводу продолжения его участия в выборах. По данным газеты The New York Times, 14 июля его официально призвали выйти из президентской гонки 20 однопартийцев (19 членов палаты представителей и один сенатор). Байден после неудачных дебатов не раз подчеркивал, что продолжит участие в президентской гонке.
При этом агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что демократы заранее официально выберут Байдена кандидатом в президенты к концу июля. Съезд демократической партии, на котором обычно номинируются кандидаты, начнется только 19 августа.