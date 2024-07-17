Байден допустил выход из президентской гонки в случае проблем со здоровьем

После провального выступления Байдена на первых предвыборных дебатах 27 июня внутри демократической партии наметился раскол по поводу продолжения его участия в выборах. По данным газеты The New York Times, 14 июля его официально призвали выйти из президентской гонки 20 однопартийцев (19 членов палаты представителей и один сенатор). Байден после неудачных дебатов не раз подчеркивал, что продолжит участие в президентской гонке.