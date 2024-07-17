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Байден допустил выход из президентской гонки в случае проблем со здоровьем

Ведомости

Президент Джо Байден заявил, что может покинуть президентскую гонку, если у него выявят проблемы со здоровьем.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то и такая-то проблема», – сказал Байден в интервью BET (цитата по Fox News).

Американский лидер признал, что допустил «серьезную ошибку» на дебатах. Он отметил, что планировал быть «переходным кандидатом» и надеялся «передать это кому-то другому», но не ожидал, что «все станет настолько противоречивым».

Президент США добавил, что «единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости».

После провального выступления Байдена на первых предвыборных дебатах 27 июня внутри демократической партии наметился раскол по поводу продолжения его участия в выборах. По данным газеты The New York Times, 14 июля его официально призвали выйти из президентской гонки 20 однопартийцев (19 членов палаты представителей и один сенатор). Байден после неудачных дебатов не раз подчеркивал, что продолжит участие в президентской гонке.

При этом агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что демократы заранее официально выберут Байдена кандидатом в президенты к концу июля. Съезд демократической партии, на котором обычно номинируются кандидаты, начнется только 19 августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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