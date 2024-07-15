Reuters: демократы заранее официально выберут Байдена кандидатом в президенты
Президент США Джо Байден будет официально выбран кандидатом в президенты от Демократической партии в ходе онлайн-голосования ближе к концу июля. Об этом 15 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, участвующие в подготовке мероприятия. Съезд Демократической партии, на котором партия обычно номинирует своих кандидатов, начнется только 19 августа.
Ранняя номинация объясняется стремлением демократов успеть утвердить кандидатуру Байдена, чтобы он смог попасть в бюллетень в штате Огайо. Госсекретарь штата ранее неоднократно предупреждал, что имя Байдена не появится в бюллетене, если он не будет утвержден до 7 августа.
Как сообщало ранее агентство Bloomberg, партия может номинировать Байдена уже 21 июля. Это объяснялось стремлением положить конец внутрипартийным противоречиям по поводу кандидатуры Байдена.
После провального выступления президента на первых предвыборных дебатах 27 июня внутри Демократической партии наметился раскол по поводу продолжения его участия в выборах. По данным газеты The New York Times, 14 июля его официально призвали выйти из президентской гонки 20 однопартийцев (19 членов палаты представителей и один сенатор).