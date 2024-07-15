Reuters: демократы заранее официально выберут Байдена кандидатом в президенты

Президент США Джо Байден будет официально выбран кандидатом в президенты от Демократической партии в ходе онлайн-голосования ближе к концу июля. Об этом 15 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, участвующие в подготовке мероприятия. Съезд Демократической партии, на котором партия обычно номинирует своих кандидатов, начнется только 19 августа.