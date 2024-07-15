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Reuters: демократы заранее официально выберут Байдена кандидатом в президенты

Ведомости

Президент США Джо Байден будет официально выбран кандидатом в президенты от Демократической партии в ходе онлайн-голосования ближе к концу июля. Об этом 15 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, участвующие в подготовке мероприятия. Съезд Демократической партии, на котором партия обычно номинирует своих кандидатов, начнется только 19 августа.

Ранняя номинация объясняется стремлением демократов успеть утвердить кандидатуру Байдена, чтобы он смог попасть в бюллетень в штате Огайо. Госсекретарь штата ранее неоднократно предупреждал, что имя Байдена не появится в бюллетене, если он не будет утвержден до 7 августа.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, партия может номинировать Байдена уже 21 июля. Это объяснялось стремлением положить конец внутрипартийным противоречиям по поводу кандидатуры Байдена.

После провального выступления президента на первых предвыборных дебатах 27 июня внутри Демократической партии наметился раскол по поводу продолжения его участия в выборах. По данным газеты The New York Times, 14 июля его официально призвали выйти из президентской гонки 20 однопартийцев (19 членов палаты представителей и один сенатор).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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