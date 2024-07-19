Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США от республиканцев

Вечером 18 июля Трамп также представил свою предвыборную программу. Ключевыми пунктами в ней стали борьба с инфляцией и решение миграционного вопроса, отмечает CNN. В частности, Трамп раскритиковал миграционную политику действующего президента США Джо Байдена и пообещал закрыть границу «в первый же день», закончить строительство стены на южной границе США и «запустить крупнейшую операцию по депортации» в истории США.