Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США от республиканцев
Экс-президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на новый срок от республиканской партии, передает CNN.
«Итак, сегодня вечером я с верой, преданностью и гордостью принимаю ваше предложение стать кандидатом на пост президента Соединенных Штатов», – сказал он национальном съезде республиканской партии в Милуоки.
Перед выступлением Трамп подписал документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США от республиканцев, уточнил CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Вечером 18 июля Трамп также представил свою предвыборную программу. Ключевыми пунктами в ней стали борьба с инфляцией и решение миграционного вопроса, отмечает CNN. В частности, Трамп раскритиковал миграционную политику действующего президента США Джо Байдена и пообещал закрыть границу «в первый же день», закончить строительство стены на южной границе США и «запустить крупнейшую операцию по депортации» в истории США.
Кандидат от республиканцев также призвал сократить госдолг США и «положить конец инфляции». По его словам, для снижения цен планируется сократить расходы на энергоносители.
Выступление Трампа заняло 1 час 32 минуты, это самая длинная речь о согласии баллотироваться от партии в новейшей истории США.
15 июля республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США. После этого политик представил сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты страны. Вэнс принял это предложение.