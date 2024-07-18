Демократы США перенесли выдвижение Байдена на неделю

Демократы США перенесли выдвижение Байдена на неделюВ партии продлили дебаты о жизнеспособности кандидатуры действующего президента
Демократическая партия США на неделю отложила процесс выдвижения кандидатуры действующего американского президента Джо Байдена на выборы главы государства. Об этом сообщает The New York Times.
По данным источников издания, два ведущих демократа конгресса Чак Шумер и Хаким Джеффрис на минувшей неделе в частном порядке сказали Байдену о глубокой обеспокоенности его шансами на выборах в ноябре, а также судьбами кандидатов в палату представителей и сенат в случае, если он останется первым в списке. Шумер и Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».
По словам представителя Белого дома Эндрю Бейтса, тогда Байден ответил обоим лидерам, что он планирует победить и надеется на сотрудничество с ними обоими в реализации своей 100-дневной программы помощи работающим семьям. При этом отмечено, что в последние дни Байден стал более восприимчивым к аргументам о том, почему ему следует отказаться от участия в выборах.
18 июля Newsweek со ссылкой на букмекерские агентства Polymarket и PredictIt писала, что вице-президент Камала Харрис возглавила список претендентов в кандидаты на пост американского президента от демократов. Согласно данным Polymarket, шансы Харрис стать кандидатом от демократической партии составляют 45%. Она на 40% опережает Байдена и на 3% – Мишель Обаму.
В этот же день The Hill опубликовало данные опроса Economist/YouGov, по которым 79% демократов поддержали бы Харрис в качестве кандидата от партии на выборах президента, в случае выхода Байдена из гонки. О том что вероятность победы Харрис над Дональдом Трампом выше, чем у Байдена, заявили примерно 28% демократов. Около 32% сказали, что у вице-президента столько же шансов, 24% – что меньше. Кроме того, 51% опрошенных считают, что Байден должен отойти в сторону и позволить баллотироваться другому демократу.
По данным портала Axios, несколько ведущих членов демократической партии США сообщали, что растущее давление со стороны лидеров конгресса и людей, близких к партии, убедит Байдена решиться выйти из президентской гонки уже в ближайшие выходные.