Демократы США перенесли выдвижение Байдена на неделю

В этот же день The Hill опубликовало данные опроса Economist/YouGov, по которым 79% демократов поддержали бы Харрис в качестве кандидата от партии на выборах президента, в случае выхода Байдена из гонки. О том что вероятность победы Харрис над Дональдом Трампом выше, чем у Байдена, заявили примерно 28% демократов. Около 32% сказали, что у вице-президента столько же шансов, 24% – что меньше. Кроме того, 51% опрошенных считают, что Байден должен отойти в сторону и позволить баллотироваться другому демократу.