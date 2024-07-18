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Харрис стала фаворитом на выдвижение в президенты США от Демократической партии

Ведомости

Вице-президент Камала Харрис стала главным претендентом в кандидаты на пост американского президента от Демократической партии, сообщает Newsweek со ссылкой на букмекерские агентства Polymarket и PredictIt.

По данным Polymarket, шансы Харрис стать кандидатом от Демократической партии, составляют 45%.

Вице-президент на 40% опережает действующего президента США Джо Байдена и на 3% - Мишель Обаму.

18 июля The Hill писало, что по данным опроса Economist/YouGov, 79% демократов поддержали бы Харрис в качестве кандидата от партии на выборах президента, если Байден решит выйти из гонки. О том, что вероятность победы Харрис над Дональдом Трампом выше, чем у Байдена, заявили примерно 28% демократов. Около 32% сказали, что у вице-президента столько же шансов, 24% – что меньше. Кроме того, 51% опрошенный считают, что Байден должен отойти в сторону и позволить баллотироваться другому демократу.

В этот же день портал Axios сообщал, что по словам нескольких ведущих членов демократической партии США, растущее давление со стороны лидеров конгресса и людей, близких к партии, убедит Байдена принять решение о выходе из президентской гонки уже в ближайшие выходные.

27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп участвовали в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Как сообщало агентство Bloomberg, 21 июля демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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