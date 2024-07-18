Харрис стала фаворитом на выдвижение в президенты США от Демократической партии
Вице-президент Камала Харрис стала главным претендентом в кандидаты на пост американского президента от Демократической партии, сообщает Newsweek со ссылкой на букмекерские агентства Polymarket и PredictIt.
По данным Polymarket, шансы Харрис стать кандидатом от Демократической партии, составляют 45%.
Вице-президент на 40% опережает действующего президента США Джо Байдена и на 3% - Мишель Обаму.
18 июля The Hill писало, что по данным опроса Economist/YouGov, 79% демократов поддержали бы Харрис в качестве кандидата от партии на выборах президента, если Байден решит выйти из гонки. О том, что вероятность победы Харрис над Дональдом Трампом выше, чем у Байдена, заявили примерно 28% демократов. Около 32% сказали, что у вице-президента столько же шансов, 24% – что меньше. Кроме того, 51% опрошенный считают, что Байден должен отойти в сторону и позволить баллотироваться другому демократу.
В этот же день портал Axios сообщал, что по словам нескольких ведущих членов демократической партии США, растущее давление со стороны лидеров конгресса и людей, близких к партии, убедит Байдена принять решение о выходе из президентской гонки уже в ближайшие выходные.
27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп участвовали в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Как сообщало агентство Bloomberg, 21 июля демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена.