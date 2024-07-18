Харрис стала фаворитом на выдвижение в президенты США от Демократической партии

18 июля The Hill писало, что по данным опроса Economist/YouGov, 79% демократов поддержали бы Харрис в качестве кандидата от партии на выборах президента, если Байден решит выйти из гонки. О том, что вероятность победы Харрис над Дональдом Трампом выше, чем у Байдена, заявили примерно 28% демократов. Около 32% сказали, что у вице-президента столько же шансов, 24% – что меньше. Кроме того, 51% опрошенный считают, что Байден должен отойти в сторону и позволить баллотироваться другому демократу.