Axios: Байден может выйти из предвыборной гонки в ближайшие выходные
Несколько ведущих членов демократической партии США сообщили, что растущее давление со стороны лидеров конгресса и людей, близких к партии, убедит президента Джо Байдена принять решение о выходе из президентской гонки уже в ближайшие выходные. Об этом пишет портал Axios.
Источники утверждают, что 81-летний Байден смирился с растущим давлением, плохими опросами и вниманием, делающим невозможным продолжение его кампании. Высшие руководители его партии, друзья и ключевые доноры считают, что он не сможет победить, не сможет изменить общественное мнение о своем возрасте и остроте ума и не сможет обеспечить большинство в конгрессе.
Axios пишет, что Байдену открыто говорят, что если он останется, то бывший президент Дональд Трамп может победить с большим отрывом на выборах в ноябре и перечеркнуть все его достижения.
27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.
По данным опроса Economist/YouGov, 79% демократов поддержали бы вице-президента США Камалу Харрис в качестве кандидата от партии на выборах президента, если Байден решит выйти из гонки. При этом всего 4% опрощенных назвали вероятность его ухода очень высокой, 15% – несколько высокой. Примерно 65% сказали, что вероятность его выхода из гонки невелика или совсем невелика.