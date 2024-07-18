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Axios: Байден может выйти из предвыборной гонки в ближайшие выходные

Ведомости

Несколько ведущих членов демократической партии США сообщили, что растущее давление со стороны лидеров конгресса и людей, близких к партии, убедит президента Джо Байдена принять решение о выходе из президентской гонки уже в ближайшие выходные. Об этом пишет портал Axios.

Источники утверждают, что 81-летний Байден смирился с растущим давлением, плохими опросами и вниманием, делающим невозможным продолжение его кампании. Высшие руководители его партии, друзья и ключевые доноры считают, что он не сможет победить, не сможет изменить общественное мнение о своем возрасте и остроте ума и не сможет обеспечить большинство в конгрессе.

Axios пишет, что Байдену открыто говорят, что если он останется, то бывший президент Дональд Трамп может победить с большим отрывом на выборах в ноябре и перечеркнуть все его достижения.

27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.

По данным опроса Economist/YouGov, 79% демократов поддержали бы вице-президента США Камалу Харрис в качестве кандидата от партии на выборах президента, если Байден решит выйти из гонки. При этом всего 4% опрощенных назвали вероятность его ухода очень высокой, 15% – несколько высокой. Примерно 65% сказали, что вероятность его выхода из гонки невелика или совсем невелика.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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