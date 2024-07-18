Axios: Байден может выйти из предвыборной гонки в ближайшие выходные

По данным опроса Economist/YouGov, 79% демократов поддержали бы вице-президента США Камалу Харрис в качестве кандидата от партии на выборах президента, если Байден решит выйти из гонки. При этом всего 4% опрощенных назвали вероятность его ухода очень высокой, 15% – несколько высокой. Примерно 65% сказали, что вероятность его выхода из гонки невелика или совсем невелика.