Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканцев

Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканцевРешение озвучено в начале национального съезда партии в Милуоки
Дональд Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает Reuters.
Теперь Трамп должен официально согласиться со своим выдвижением от партии на выступлении 18 июля.
Ранее Трамп заявил, что выдвинул кандидатом в вице-президенты страны сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Associated Press написало, что сенатор от Флориды Марко Рубио и губернатор Северной Дакоты Даг Бургум получили информацию о том, что они не являются кандидатами Трампа. Таким образом, Вэнс оставался единственным известным кандидатом в списке Трампа, которому не позвонили.
15 июля также ознаменовалось крупной юридической победой Трампа: федеральный окружной судья Эйлин Кэннон прекратила дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США с секретными документами. Эти документы Трамп вывез в свое поместье во Флориде после окончания президентского срока в 2020 г. Впоследствии он добровольно сдал эти документы в национальный архив, но ФБР все равно решило провести обыск в его резиденции в августе 2022 г. Как сообщила тогда The Wall Street Journal, ФБР собрала четыре набора документов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» документов. Сам Трамп заявил, что все они были рассекречены и что он мог передать эти документы добровольно, без обыска. Трамп также отметил неуместность акции, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф.
Четырехдневный съезд открылся в Милуоки через два дня после того, как Трамп пережил покушение в Пенсильвании. 13 июля бывший президент США был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Западной Пенсильвании. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.
После покушения многие сторонники Трампа начали возлагать вину на демократов в разжигании политической риторики. По данным Reuters, от истеблишмента республиканцев до ультраправых теоретиков заговора – все сходятся во мнении, что президент Джо Байден и другие лидеры демократов заложили основу для субботней стрельбы, выставив Трампа автократом, представляющим серьезную угрозу демократии.