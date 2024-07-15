В США республиканцы обвинили демократов в разжигании политической риторики
Через несколько часов после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа многие его сторонники начали возлагать вину на демократов в разжигании политической риторики. Об этом пишет Reuters.
Издание отмечает, что от истеблишмента республиканцев до ультраправых теоретиков заговора – все сходятся во мнении, что президент Джо Байден и другие лидеры демократов заложили основу для субботней стрельбы, выставив Трампа автократом, представляющим серьезную угрозу демократии.
Почти сразу после субботнего нападения правые сайты запестрили утверждениями о том, что нападавшего на Трампа мотивировала левая риторика. Многие комментаторы обвиняли в стрельбе Белый дом, Байдена или выдвигали необоснованные теории заговора, в том числе утверждали, что стрельбу организовала теневая группировка в правительстве.
Республиканские сторонники Трампа особо отметили комментарий Байдена, сделанный 8 июля на встрече со спонсорами, когда президент обсуждал свое неудачное выступление на дебатах.
«У меня одна задача – победить Дональда Трампа. Мы закончили говорить о дебатах. Пришло время поразить Трампа в яблочко. Последние 10 дней ему сходило с рук то, что он ничего не делал, кроме как катался на своем гольф-каре», – сказал тогда Байден.
Некоторые республиканские деятели воспользовались комментарием «в яблочко» как примером того, как Байден использует образы насилия при описании ноябрьских президентских выборов, и раскритиковали Байдена и других демократов за то, что они представляют бывшего президента как угрозу демократии и нации.
Трамп был ранен в ухо вечером 13 июля во время предвыборного выступления в Западной Пенсильвании. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.