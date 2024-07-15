В США республиканцы обвинили демократов в разжигании политической риторики

«У меня одна задача – победить Дональда Трампа. Мы закончили говорить о дебатах. Пришло время поразить Трампа в яблочко. Последние 10 дней ему сходило с рук то, что он ничего не делал, кроме как катался на своем гольф-каре», – сказал тогда Байден.